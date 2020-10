BeursVandaag: Rommelig

Eerst huishoudelijk: Euronext draait de transacties terug van gisteren na 17:30 uur.

Het is het beursbedrijf ook niet helemaal duidelijk waarom de handel na dat tijdstip maar door bleef gaan. Wellicht komt dat door de grote storing eerder die dag. De grootste bewegingen zaten in Philips, JDE Peet's en WDP. Dit geeft ongetwijfeld scheve gezichten, maar ik ga ervan uit dat het kan en mag.

Het beursbedrijf belooft in ieder geval beterschap vandaag - hier ANP - en JDE Peet's gaat flink investeren.



Dan war er gisteravond nabeurs nog een lang verwacht bericht: claimemissie Fugro. En een flinke ook. Ik citeer collega Nico Inberg:

Fugro kon niet langer wachten en de banken in de kredietfaciliteit wilden een deel van hun geld terug. Fugro weet dus wel drie grote investeerders aan zich te binden die een deel van die emissie op zich nemen.

Het is een fors bedrag, zeker gezien het aantal uitstaande aandelen, want per aandeel zal er €1,73 extra op tafel moeten komen.

Uiteraard komen wij hier nog volop op terug, maar lees zelf eerst die handige gebruiksaanwijzing claimemissie van Fugro zelf. Tussen neus en lippen door meldt het bedrijf wel ruim meevallende Q3-cijfers.

Marktbreed is er nu amper wat te doen en de opening lijkt lager te worden. Wat een sof, we begonnen gisteren nog zo goed. Wall Street bakte er niks van gisteravond. Corona en weer geen verruimingsdeal in Washington, heet het op de networks. Die laatste zal er wel niet meer van komen voor de verkiezingen?

De dollar verzwakte gisteren zomaar van 1,170 naar 1,178 en staat daar nu nog. Verder blijft alles dicht bij huis. Let iemand nog op dit fonds? IBM deed nabeurs New York -3,0% op Q3's.



De vastrentende markt turft één basispuntje erbij:

Philips: naar €39,40 van €38,50 - JP Morgan

Eerst de terugblik, het was met het dagje wel:

Wall Street's main indexes closed lower as U.S. lawmakers still appeared to struggle to reach an agreement on a fiscal stimulus ahead of a Tuesday deadline that would make a relief package possible ahead of the Nov. 3 elections. Read more https://t.co/8PnYeZI2an pic.twitter.com/Xp52zOZ4TG — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2020

Fugro -71% dit jaar:

De emissie van Fugro is een flinke. Als u kijkt naar de performance versus sectorgenoten zijn ze een middenmotor. pic.twitter.com/2DEX6DqfBi — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 20, 2020

Chip-fantasie!

SK Hynix will buy Intel's NAND memory business for $9 billion. Less competition might prop up prices, which have plunged on uncertain demand. In the long term, a beefed-up SK stands a better chance against Chinese entrants: https://t.co/ACCob6uzt2 @mak_robyn pic.twitter.com/Bmg7XfAIyq — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) October 20, 2020

Hoeveel?!

Goldman to pay over $2 billion in DOJ's 1MDB probe: Bloomberg News https://t.co/lbusV8YYEH pic.twitter.com/RVSrGRK2SW — Reuters Business (@ReutersBiz) October 20, 2020

Ralph Hamers begint lekker:

Swiss wealth manager UBS reports 99% hike in net income to $2.1 billion for the third quarter https://t.co/1j44vEC1GL — CNBC (@CNBC) October 20, 2020

Wat een verschillen:

Real #GDP per capita growth in the next 5 years. pic.twitter.com/xlnrMRFdRK — jeroen blokland (@jsblokland) October 19, 2020

Schrale troost voor wie al jaren niks...

Nederland is weer nummer een onder de pensioenstelsels. En dat gaat door aangekondigde hervorming niet veranderen, denken de opstellers van de ranglijst https://t.co/pWxNUCRMaQ — Martine Wolzak (@wolzak) October 20, 2020

