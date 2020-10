TA: Crisis biedt kansen

Kent u de beurswijsheid Each rally climbs of wall of worry? Er zijn op dit moment genoeg onzekerheden.

De bovenstaande beurswijsheid impliceert dat er enerzijds genoeg redenen kunnen zijn om uw kruit droog te houden. Maar dat u tegelijkertijd moet beseffen dat hoe meer zorgen er zijn, des te meer kopers er morgen zullen zijn die nog moeten instappen. U zou zich eigenlijk pas echt zorgen moeten maken als iedereen positief wordt, en dus al in de markt zit.

Er zijn nog diverse zorgwekkende onzekerheden op de financiële markten. Behalve de onrust over de Amerikaanse presidentsverkiezingen moet de economische impact van de coronapandemie nog verwerkt worden. Daarnaast zijn de spanningen met China nog niet opgelost.

No-deal Brexit

Tenslotte is er het toenemende risico op een no-deal Brexit. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk verlaagd wegens de naderende Brexit en de coronacrisis.



De economische kracht van het land is volgens Moody's afgenomen en vertrek uit de Europese Unie zonder handelsafspraken (ofwel een no-deal Brexit) leidt tot nieuwe handelstarieven en andere handelsbelemmeringen.

Feitelijk is het Verenigd Koninkrijk al uit de EU, maar de handelsbesprekingen hebben nog steeds geen resultaat opgeleverd.

Maandagavond werd bekend dat Brussel en Londen niet op een lijn zitten over de mogelijkheid van een handelsovereenkomst. De twee roepen elkaar op concessies te doen om tot een deal te kunnen komen. Maar beide partijen liggen dwars.

Blijf mogelijkheden zien

Al met al hangt er veel crisis in de lucht. Overigens betekent het van oorsprong Griekse woord "crisis" letterlijk tweesprong in de weg. Dat is te interpreteren als weg naar verbetering of de weg naar verslechtering.



Ook het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee delen. Het ene deel staat voor gevaar en het andere deel staat symbool voor kansen en mogelijkheden. De uitdaging op de beurzen is dus om ook in deze tijd kansen en mogelijkheden te blijven zien.



Vandaag kijk ik hoe de Engelse beurs erbij ligt, met een no-deal Brexit in het verschiet. Met het recente patroon van lagere toppen is er in London voorlopig weinig eer te behalen. Maar ik begin met de Nederlandse AEX Total Return index.

AEX Total Return index verbetert

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) verbetert op de korte termijn nu de correctieve beweging opwaarts wordt gebroken.

Onze herbeleggingsindex laat afgezien hiervan bewegingen zien boven de steun van 1.857,52 punten (de bodem van 15 juni).

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 2.045,03 punten (gevormd op 15 juli) noodzakelijk. Daarna wordt 2.193,14 het volgende opwaartse koersdoel. Hier ligt het all-time high van begin 2020.

Bij een daling onder de steun van 1.857,52 punten (de bodem van 15 juni) verzwakt het beeld.

Engelse beurs fluctueert in een dalende trend

De Engelse beurs (FTSE 100-index) vormt lagere koerspieken en -bodems. Het feit dat de oude koersbodems en de nieuwe toppen elkaar overlappen, geeft aan dat de verkoopdruk in de FTSE 100 beperkt is.

Wij blijven behoedzaam. We handhaven de steun op 5.771,49 punten (de bodem van 25 september). Enkel boven de weerstand 6.040,47 (top van 9 oktober) klaart het beeld op.

De Engelse beurs vormt op lange termijn een nieuwe lagere top onder de voormalige bodem van eind 2018. De oude steun rond 6.650 punten fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Er ligt steun op 5.075,20 punten (de bodem van 25 november 2011). De weerstand bevindt zich rond 6.511,84 punten (de top van 12 juni).