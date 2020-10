De honderdste Tracker Tip

De afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier mijn zogenoemde Tracker Tips mogen publiceren voor IEX. We zijn inmiddels aanbeland bij de honderdste!

Een mooie gelegenheid om terug te blikken met een aantal columns die kunnen inspireren om uw beleggingsportefeuille doelmatig in te richten.

HYDO

Om meteen met de deur in huis te vallen begin ik met een absolute topper. Een leuk weetje is dat deze ETF (nog) helemaal niet bestaat, maar een persoonlijk concept van mij was: de waterstoftracker uit deze column.

Onderstaande 10 aandelen in de ETF zijn op basis van een gelijkgewogen verdeling binnen 9 maanden met gemiddeld 84% gestegen. Dit resultaat is voor het leeuwendeel toe te schrijven aan het aandeel Plug Power, dat ruim 3 keer meer waard is geworden.

Naast andere goed presterende bedrijven als ITM Power en NEL zitten er ook aandelen in de mand die in die periode minder waard zijn geworden. Dat onderstreept het advies uit die column om niet op één paard te wedden, om verkeerde beslissingen te vermijden.

Beleggen met gebruikmaking van ETF’s is een goede manier om door middel van spreiding effectief in te spelen op een bepaald thema of beleggingsidee. En als er geen trackers voorhanden zijn, kan een mandje van meerdere verwante titels in een asset-mix potentiële missers verzachten.

SGLD

Op 7 januari van dit jaar las u in de column Een goud-ETF als verzekering dat als de pleuris uitbreekt op financiële markten, uw stukje belegging in goud voor wat demping zou zorgen. Toen was er nog geen enkel vermoeden van het uitbreken van een pandemie, en terugkijkend heeft goud het goed gedaan.

Vanaf het niveau van zo’n $1300 op het moment van schrijven naar ruim $1900 nu: een stijging van bijna 50%. In het Engels wordt wel gezegd diversification is the only free lunch in investing en dat gaat hier wederom op.

Risicospreiding

Het advies blijft om niet alleen te diversifiëren in aandelen middels ETF’s, maar ook in verschillende beleggingscategorieën. Uiteraard zitten er ook wel eens floppers tussen, zoals mijn column over een Turkse aandelentracker van 2 december vorig jaar: sindsdien gezakt van € 15 naar € 10, waardoor die belegging een derde minder waard is geworden.

De takeaway hier is dat een belegging moet passen bij uw risicotolerantie. Als de risico’s van een product groter zijn en u daarmee het gevaar loopt dat uw doelstelling niet behaald wordt, dan is de investering niet passend bij uw risicoprofiel.

Een goede spreiding in een beleggingsportefeuille van aandelen, obligaties en alternatieve waarden zoals grondstoffen en vastgoed in een verhouding die past bij uw risicobereidheid, blijkt uiteindelijk de beste manier om op lange termijn een goed gemiddeld risicogecorrigeerd rendement te behalen.