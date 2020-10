BoA twijfelt aan emissie Unibail

Dat is één, dat is zeker en wat voor één, maar... is rekening houden met nou buy, hold of sell? In ieder geval is Bank of America niet zeker of de aangekondigde claimemissie van Unibail nog doorgaat, met die muitende grootaandeelhouders, of grote aandeelhouders, zo u wilt. Misschien is het laatste wel beter.

Hou dan ook, de Amerikaanse grootmacht houdt het op underperform. Het advies gaat naar €40 van €25 en dat is natuurlijk wel significant. Dat die koers al op het bord staat ook.