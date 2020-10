TA: Black monday

Bij de eerste coronagolf gingen we ook eerst nog ff naar 630. Nu stijgt het ook nog even door. Als we later oud zijn, kijken we naar de lange termijn grafiek van de aex die keurig om hoog gaat en zeggen we: kijk, zie je dat knikje in de grafiek? Das de eerste golf en dat knikje daarna is de tweede. We gaan nog wel een klap krijgen, komt eraan. Voor de long term beleggers is dat alleen maar een kans....