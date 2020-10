TA: Black monday

Op 19 oktober 1987 daalden de koersen op Wall Street met 23 procent. Dat was toen de grootste na-oorlogse crash van de Amerikaanse aandelenbeurs binnen één dag.

Ook de Nederlandse beurs is die dag hard getroffen. De EOE, de toenmalige beursindex, is op 19 oktober 1987 met 12% gezakt. De daling van 247,09 punten op vrijdagmiddag naar 217,43 punten op maandagmiddag was indertijd de grootste koersdaling in één dag in de Nederlandse beursgeschiedenis.

Overigens gingen de koersen daarna verder onderuit. Uiteindelijk belandde de EOE op 10 november 1987 op 152,36 punten. Hierdoor heeft de totale daling ruim 46 procent van het koerspeil weggevaagd.

Amerikaanse rente

Ik werkte in 1987 op de beurs van Londen, ik herinner me nog de enorme verbijstering over de ongekende crash bij veel beleggers. De oorzaak zou bij de combinatie van een zwakke dollar en een gestegen Amerikaanse rente liggen.

Maar ondanks de doemscenario's van de jaren '30 hebben de koersen zich in 1987 snel herpakt. Wall Street bereikte binnen twee jaar na Zwarte Maandag weer het niveau van vóór 19 oktober 1987. Ook de Nederlandse beurs heeft zich binnen twee jaar volledig herpakt.

Ondanks de vele onzekerheden ligt Wall Street er technisch nu nog redelijk bij. De Dow Jones neemt wat gas terug onder de weerstand van 29.564,70 punten. Vandaag bekijk ik enkele Amerikaanse indices, alsmede de Amerikaanse 30-jaars rente.

Dow Jones

De Dow Jones laat een zijwaartse fase zien. De steun bevindt zich rond 26.004,30 punten (de bodem van 30 juli) en de weerstand rond 29.564,70 punten (het all-time high gevormd op 12 februari). Er wordt een mogelijke hogere bodem gevormd.

De vraag naar de Dow trekt aan. Het technische beeld klaart pas verder op indien de weerstand wordt gebroken. In dat geval krijgt de Dow ruimte voor verdere koersstijging. Het volgende berekende koersdoel ligt daarna rond 33.000 punten.

Nasdaq 100 aarzelt onder de weerstand 12.439,48

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, heeft binnen de horizontale trend het koersdoel rond de weerstand van 12.439,48 punten (de top van 2 september) bereikt.

De neutrale fase wordt opwaarts afgerond zodra de index boven de weerstand weet te breken.

Dan mag men verdere koersstijging verwachten. De Nasdaq 100 index heeft pas steun rond 10.855,06 punten (de bodem van 11 augustus).

SOX laat een positief technisch beeld zien

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten.

Nadat de laatste top is gebroken is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting weerstand 2.656,00 punten (berekend koersdoel).

We blijven positief zolang de steun van 2.102,16 punten (de bodem van 21 september) weet stand te houden.

Langetermijncommentaar Amerikaanse 30-jaars rente

De Amerikaanse 30-jaars rente stabiliseert, maar nog wel binnen het dalende trendkanaal. De huidige adempauze geeft aan dat de neerwaartse tendens in de Amerikaanse 30-jaars rente opdroogt.

Pas bij een daling onder de laatste bodem wordt de neerwaartse trend weer hervat.

Steun ligt er rond 0,70% (bodem van 13 maart). Enkel na een slotstand boven de weerstand van 1,75% (top van 5 juni) komt er ruimte voor een verdere rentestijging. Dan wordt 2,43% het volgende opwaartse koersdoel.

Euro valt iets terug ten opzichte van de dollar

De recente correctie brengt EUR/USD terug naar de voorliggende koerstoppen. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Weerstand ligt op $1,26 (gevormd op 16 februari 2018). Steun hanteren we op $1,12 (de bodem van 19 juni).