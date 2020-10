BeursVandaag: Richting gezocht

quote: Brievenbus schreef op 16 oktober 2020 08:44:

Arend Jan, ga nou gewoon 's over de BEURS berichten!



Wij zijn fors gedaald, de Yanks niet. De dollar doet helemaal niets.

De reden dat wij dalen en de Yanks niet is dat er hier hoopvol is ingezet op fors lager, en, vandaag is de 3e vrijdag, DAAROM daalden we gisteren, en DAAROM negeert iedereen nu dat de Yanks NIET daalden.



En jij vermeldt het niet eens...



Arend Jan, ga nou gewoon 's over de BEURS berichten!Wij zijn fors gedaald, de Yanks niet. De dollar doet helemaal niets.De reden dat wij dalen en de Yanks niet is dat er hier hoopvol is ingezet op fors lager, en, vandaag is de 3e vrijdag, DAAROM daalden we gisteren, en DAAROM negeert iedereen nu dat de Yanks NIET daalden.En jij vermeldt het niet eens...

Stop toch eens altijd maar alleen naar de VS beurzen te kijken. De AEX doet het deze week substantieel beter dan veel beurzen in omliggende landen, incl Belgie, Duitsland en Frankrijk en ook iets beter dan Japan. Gewoon ok 'performance' dus, tenzijn je je altijd maar blijft blind staren op de beurzen in de VS.Ik hoor ook al maanden van vooral enkele posters hier dat het zo slecht gaat doordat shorters in de AEX alles omlaag willen duwen, maar intussen staan we vanaf de recente top van 587 ' slechts' 23 punten lager rond de 564. Al met al hebben de shorters dan dus weinig succes de AEX 'echt' omlaag te krijgen.Anyway, laatste is minder relevant, voornaamste punt is, AEX doet het gewoon redelijk, tenzij je alleen maar naar de VS (en China) blijft kijken en hoe 'natuurlijk' die stijgingen zijn is ook nog maar de vraag.