BeursVandaag: Richting gezocht

Van de week dacht ik even stiekem aan een uitbraak van de AEX aan de bovenkant boven 587,03. Even maar, hoor.

Intussen lijkt de index weer het ruime, zijwaartse sop te kiezen. Misschien dat de markt de komende twee weken - hoogtepunt Q3-cijferseizoen - richting kiest. Met de economie die dit kwartaal waarschijnlijk weer terugloopt met al die corona (semi-)lockdowns zie ik de winsten niet exploderen, maar ik ben Mr. Market niet.

En als het eenmaal tegenzit...? Al van gisteravond, het enige nieuws voorbeurs is dat Galapagos een mislukt testresultaat meldt. Credit Suisse verlaagt al het koersdoel met €6 naar €129. Verder kijkt u naar Fugro na die zeperd gisteren en mogelijk maandag een update. Formeel staan de cijfers voor 30 oktober gepland.

Bij Unibail kan u vanaf nu alles verwachten met die mogelijke of ingezette coup van een paar grootaandeelhouders met een nog groter ego, zoals dat alleen in Frankrijk kan. Verder meldt Daimler over Q3 geen ebit van verwachte €1,9 miljard, maar... €3,1 miljard! Toll, da's nog eens een mooie meevaller.

Dit kan misschien het verhaal van de dag worden? De Duitse staalindustrie, het zou het einde van een meer dan illuster tijdperk zijn, dat ooit met het legendarische Krupp begon. We wachten af. Kijk mee bij ArcelorMittal dat een koersdoelverhoging van Jefferies krijgt: naar $17,25 van $16,10.

Liberty Steel set to bid for Thyssenkrupp steel unit - source https://t.co/64RloWQDru pic.twitter.com/k2V5dwdHrs — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2020

Marktbreed openen de koersen in typische vrijdagochtendmodus: niet te snel, niet te moeilijk en eerst koffie, graag. Bescheiden uitslagen zijn er en het dollartje staat toch weer op 1,17.

Doodse stilte nog op de vastrentende markt, waar de angst er weer aardig in zit met flink gedaalde rentes deze week. De bekende AAA's staan weer rond hun maart bodems. Mede hierom zie ik de AEX niet zo snel uitbreken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:03 Core Labs houdt vast aan verlaagde dividend00:38 Daimler verwacht prognose te kunnen verhogen

00:37 Telecomwaakhond VS wil immuniteit socialmediabedrijven aanpakken

00:37 Tegenvaller Galapagos bij onderzoek naar mogelijk artrosemedicijn

15 okt Kleine verliezen op Wall Street

15 okt Wall Street dringt verliezen tussentijds terug

15 okt Opleving mode en tassen beperken omzetval Louis Vuitton-moeder

15 okt Oud-bestuurders Italiaanse bank Monte dei Paschi veroordeeld

15 okt Forse verliezen op Europese beurzen

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar $17,25 van $16,10 - Jefferies

Galapagos: naar €129 van €135 - Credit Suisse

Air France-KLM: naar €2,10 van €3,50 - Deutsche bank

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent vooral Amerikaanse data, waaronder retail sales:

10:00 Italië inflatie CPI sep -0,6% MoM

11:00 EU inflatie CPI sep +0,1% MoM

14:30 VS detailhandelsverkopen sep +0,6% MoM

15:15 VS industriële productie sep +0,6% MoM

16:00 VS handelsvoorraden sep +0,3% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan okt 80,9

En dan nog even dit

Nog even de terugblik:

U.S. stocks ended lower for a third consecutive session as investors had their eyes on politics ahead of the Nov. 3 election and lawmakers were still at loggerheads about a stimulus plan. Read more https://t.co/jQ1TIBFuun pic.twitter.com/us3yf36AML — Reuters Business (@ReutersBiz) October 16, 2020

Social media en vrijheid van meningsuiting is een lastig verhaal:

YouTube said it would ban content from QAnon and pizzagate conspiracy theories linked to violence, after crackdowns by other social media companies on such content. Read more here: https://t.co/o6lxSg6hDk pic.twitter.com/NzJKH7suWC — Reuters Business (@ReutersBiz) October 16, 2020

Ik bedoel maar. Het netwerk lag ook even plat vannacht.

Twitter changes hacked material policy after backlash over blocking NYPost story about Biden's son https://t.co/C6UssJ9ntA — CNBC (@CNBC) October 16, 2020

Ja, wie voelt zich nou lekker bij al die schulden en rentes?

Investors savoring a rally in Europe’s peripheral bond markets this year just got a taste of how vulnerable heavily-indebted economies are https://t.co/Rv4EtCxd0G — Bloomberg (@business) October 16, 2020

Heeft iemand enig idee van de Chinese schulden?

China is open to taking on more debt if that's what it takes to support the economy https://t.co/VS1coR65c9 — CNBC (@CNBC) October 16, 2020

Welja:

America needs at least $1 trillion in stimulus to avert economic disaster https://t.co/Vsiy2H8KYO — Businessweek (@BW) October 15, 2020

De markt verslaan, het blijft lastig. Zeker dit jaar.

Another tough year for active funds, as many have not been able to outperform their benchmark @BankofAmerica @SoberLook pic.twitter.com/xbQCIeFPB1 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 15, 2020

De martkspelers zelf daarentegen:

Working from home hasn’t slowed down Wall Street’s trading desks: Wall St set for 1st $100bn trading year in a decade. Capital markets units are propping up profits during the pandemic. https://t.co/NnUjCug0S1 pic.twitter.com/y4xunN055d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 15, 2020

Voor de geïnteresseerden:

Alleen investeerder Parcom nog in de race om Hema te kopen: https://t.co/Qh9aKWhHCc pic.twitter.com/Q6cEo6DRZD — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 16, 2020

Deze nog, hij was toch ook ooit beurshandelaar?

Nigel Farage is shilling gold and silver on the internet https://t.co/wmAMoUOq5I — FT Alphaville (@FTAlphaville) October 16, 2020

Veel plezier en succes volgende week met het cijferseizoen!

"O, that way madness lies."

— William Shakespeare (King Lear) pic.twitter.com/iVt0c3R8eY — Hedgeye (@Hedgeye) October 16, 2020

