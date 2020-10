TA: Mind the gap

Bankaandelen laten de laatste maanden vooral horizontale bewegingen zien. Op de grafiek beweegt ING, in lijn met de andere financials, volkomen vlak. ING heeft nog een stevige horde te overwinnen tussen €7,27 en €7,45, waar de toppen van de afgelopen maanden liggen.

Belangrijker nog is dat er een gap op de grafiek is gevormd. Deze ontstond begin 2020, rond €7,46 aan het begin van de coronacrisis, De gap trad op nadat ING, met een enorme knal, onder de cruciale steun van augustus 2019 rond €8,19 was gezakt. Mind the gap!

Vandaag bekijk ik de AEX en ING.

Bodem uit 2011

Het aandeel ING blijft de afgelopen maanden dus hardnekkig zijwaarts fluctueren, maar aan het begin van dit jaar ondervond deze bank een spectaculaire koersdaling. In maart noteerde ING nog even boven de €11. Aan het begin van de coronacrisis is ING hard gedaald, waarbij de bodem van 23 september 2011 is aangetikt. Het diepste punt lag indertijd op €4,21.

Tussen high en low lag een daling van maar liefst 60%. Ik heb ING hier al diverse keren besproken als herstelkandidaat, maar de koers is er niet in geslaagd om uit het ravijn te klimmen.

Ten eerste ligt de eerste horde €7,45, rond de top van 12 juni zwaar op de maag. Maar veel belangrijker is dat hier de bovenkant van de gap zich bevindt.

Ook op Wall Street blijft de bankensector kwakkelen, ondanks kwartaalresultaten van o.a. Goldman Sachs, Bank of America en Wells Fargo.

Korte en lange termijn

ING beweegt op korte termijn neutraal, dus in zijwaartse richting tussen steun van €5,82 (de bodem van 3 augustus) en de weerstand van €7,45 (gevormd op 12 juni). De bewegingen zijn nogal grillig.

Maar wie durft, zou deze trading range kunnen benutten. Dan geldt de steun van €5,82 wel als stoploss. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

Op wat langere termijn is er verkoopdruk te verwachten rond de bodems van juni 2016 (€8,30) en van augustus 2019 (€8,19). Maar wellicht veel belangrijker is de gap, waarvan de bovenkant ligt op €7,46. Deze is op de grafiek gemarkeerd met de blauwe cirkel. Nogmaals, mind the gap!



Nederlandse beurs zakt terug naar de top van september

De AEX-index doet een stapje terug richting de voorgaande koerstop van september, die rond 560 punten ligt. Het beeld blijft redelijk positief, zolang de koers boven deze voormalige horde weet te blijven. De steun handhaven we op 528,68 punten (bodem van 6 maart).