Slotcall: Bizarre dag

Toch enkele opvallende zaken:



- Op de fameuze screenshot stond ook een tabblad geopend van het IEX-forum (meer specifiek het Fugro-topic dan nog wel).



- Daarnaast zijn alle teksten op de Fugro-website in het Engels. De tekst op de screenshot is in het Nederlands (en het menu bovenaan dan weer wel in het Engels, zoals op de echte website).



- Daarenboven lijkt het me ook niet waarschijnlijk dat Fugro hiervoor een aparte hoofdpagina gaat maken onder de Investors-sectie, zoals de screenshot laten uitschijnen (zowel in de header als in de zogezegde URL). Een subpagina onder 'Shares' oftewel een bericht onder 'Press releases' lijken me eventueel nog aannemelijk.



- Tot slot heeft Fugro nadien laten weten dat ze een update zullen geven over de herfinanciering op de meeting over Q3 – die is voorzien op 30 oktober. Ook dat doet me vermoeden dat de zogenaamde aankondiging op 19 oktober uit de lucht is gegrepen.



Een bijzonder verhaal, en om bovenstaande redenen mogelijk zelfs fake news.