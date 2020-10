Slotcall: Bizarre dag

De AEX (-2,0%) heeft een ronduit beroerde dag achter de rug. het sentiment wordt verpest door een uitspraak van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

Hij vreest dat er voor de presidentsverkiezingen geen akkoord is over een coronasteunpakket. Dat is zwaar teleurstellend, omdat de markten er wel vanuit gingen. Diverse nieuwsmedia noemen ook de vrees voor strengere coronamaatregelen als oorzaak van de dalende index.

Dat is echter nog maar de vraag, want we zien coronagevoelige aandelen als Eurocommercial Properties (-1,2%), Basic-Fit (-0,2%) en Sligro (+3,0%) de markt outperformen. Daarentegen liggen techfondsen zoals ASML (-3,5%) en Prosus (-2,3%) ronduit slecht.

Claimemissie Fugro nadert

Werkelijk alles gaat mis bij Fugro (-12,0%). De bodemonderzoeker opereert zo'n beetje in de slechtste markt die er momenteel is en nu gaat het bij investor relations ook nog eens fout. Degene die verantwoordelijk is voor de persberichten, plaatste per ongeluk het volgende op de website van Fugro.

Het IEX-forumlid Hercule Poirot was er als de kippen bij en maakte er om 12.46 uur melding van op het forum. Hulde hiervoor! We hebben uren gepoogd contact te krijgen met Fugro, maar men nam niet op. Waarschijnlijk waren ze allemaal druk bezig met het in elkaar zetten van een persbericht.

Rond 15.00 uur kwam de aap uit de mouw. Fugro is inderdaad in vergevorderde gesprekken met banken en investeerders over de herfinanciering van de schulden en een mogelijke aandelenuitgifte. De paniek op het hoofdkantoor sloeg over op beleggers, want de koers kelderde op een gegeven moment meer dan 18%.

Onze eigen Martin Crum vreesde in juli al voor een emissie. Hij schreef in het Premiumartikel het volgende: "Fugro heeft van de banken langer de tijd gekregen om met een oplossing te komen voor de schuldenlast waar het concern mee worstelt. Die sterk verwaterende emissie geldt als onvermijdelijk, tenzij zich een partij meldt (Boskalis?) met relatief diepe zakken en een lange termijn horizon."

Hij eindigde met: "Een emissie later dit jaar - Wij achten dit overigens wel haalbaar - zal tegen een forse (40 - 50%) discount moeten plaatsvinden."

Zojuist komt Nico met een volledige analyse van het debacle langs. Hier leest u het volledige artikel.

Opstand bij Unibail Rodamco

Ik denk dat het de eerste keer is vandaag dat Unibail Rodamco (+14,1%) op een donkerrode beursdag de weg omhoog vindt. En met een reden, want twee prominente aandeelhouders hebben zich gekeerd tegen de aangekondigde aandelenemissie.

De eerste is de voormalige CEO Leon Bressler. Hij leidt het Luxemburgse vastgoedfonds Aermont en dat heeft een belang van zo’n 2% in Unibail Rodamco. Bressler vindt de rijke techondernemer Xavier Niel aan zijn zijde. In totaal vertegenwoordigen beide heren 4,1% van Unibail Rodamco.

Waarschijnlijk zijn zij niet de enigen die tegen de aangekondigde emissie zijn. Een aandelenuitgifte is dus geen uitgemaakte zaak meer en dat leidt tot de nodige fantasie in de koers. Het volledige verhaal leest u in het onderstaande artikel.

Het management van Unibail Rodamco kwam zojuist met een persbericht en zegt het eigen plan gewoon te willen uitvoeren.

Zoals verwacht geeft #Unibail geen sjoege. Wat is sjoege eigenlijk in het Frans? #DTV pic.twitter.com/5CFxGGpePh — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 15, 2020

Rentes

De rentes vliegen werkelijk omlaag. Ik kan mij niet herinneren dat de Nederlandse tienjaarsrente ooit onder de -0,5% noteerde.