BeursVandaag: Terug

European markets head for lower open as stimulus hopes fade and coronavirus surges.

CNBC zegt het mooi op. De Amerikaanse minfin Steve Mnuchin liet er gisteren geen gras over groeien. Hij ziet het somber in dat regering en Congres er nog vóór de presidentsverkiezingen volgende maand uitkomen met een stimuleringspakket. Dat virus... wie baalt er niet als de spreekwoordelijke stekker?

Verder is er weinig richtinggevend nieuws. Bij ons is het nieuws dat volgens De Telegraaf ABN Amro voor €400 miljoen die witwaszaak gaat schikken. Onduidelijk is of het tot strafrechtelijke vervolgingen komt. Onze staat bezit 56%, u kan zelf uitrekenen in hoeverre dit vestzak broekzak is voor de overheid.

Het bescheiden en soms spraakmakende Rood Microtec meldt deze cijfers:

Total income for the third quarter was EUR 3.0 million (2019: EUR 3.1 million)

Cash position maintained at a good level

Book-to-bill ratio was above one for the third quarter

Verder is er niks op een rij adviezen na. Kijk vooral hoe verschillend er naar de ASML Q3's van gisteren wordt gekeken:

ASML: naar Ç370 van €380 - Morgan Stanley

ASML: naar €370 van €375 - Credit Suisse

ASML: naar $440 van $425 - RBC

ASML: naar Ç$340 van $335 - Susguehanna

ASML: naar €405 van €320 - Berenberg

Just Eat Takeaway: naar €146 van €138 - Citigroup

Just Eat Takeaway: naar 12.100P van 11.400P - Credit Suisse

Just Eat Takeaway: naar €130 van €125 - Barclays

Prosus: naar €116 van €112 - JPMorgan

Signify: naar €32 van €19 - Credit Suisse

Sif: naar €20 van €16 - Barclays

De futures openen lager, maar veel schade is er niet. Niks te zien eigenlijk. de AEX lijkt wel even terug te moeten na die sluipbeweging omhoog.

De rentes dan:

De agenda:

03:30 China inflatie CPI sep +0,2% MoM (verwacht +0,3%)

03:30 China inflatie PPI sep -2,1% YoY (-1,9%)

08:00 Rood Microtec Q3-cijfers

08:00 NSI Q3-cijfers

08:00 Roche Q3-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI sep -0,5% MoM

13:00 Morgan Stanley Q3-cijfers

13:00 PPG Q3-cijfers

Wall Street closed lower as investors lost hope that a U.S. fiscal stimulus would be approved in the coming weeks, after Treasury Secretary Steven Mnuchin sounded downbeat about the prospects for a quick deal. Read more https://t.co/Bkj7DaewWB pic.twitter.com/9zUetGG2MI — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2020

Verrassend? 4,4%. Maar nu... En volgend jaar.

De toename van de werkloosheid van de afgelopen maanden is afgevlakt. In de afgelopen 3 maanden kwamen er gemiddeld 3 duizend werklozen per maand bij. https://t.co/GalZ7w1ezJ pic.twitter.com/r0kFcbNdsE — CBS (@statistiekcbs) October 15, 2020

Denk aan €400 miljoen, aldus De Telegraaf:

Het staat er, +150%

K-pop group BTS' label Big Hit debuts at double its IPO price https://t.co/NSM0Oa46Jq pic.twitter.com/Hful7V79ej — Reuters Business (@ReutersBiz) October 15, 2020

Zo komt die $25.000 er uiteindelijk ook:

Elon Musk cuts Tesla Model S price twice in one week https://t.co/L9jq9v9BEc — CNBC (@CNBC) October 15, 2020

Einride..?

This company unveiled new futuristic, driverless Pod trucks — take a look. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/W5nteIY0mt — CNBC (@CNBC) October 15, 2020

Bij deze:

Crypto M&A surges past 2019 total as the rest of the world eclipses the U.S. https://t.co/DA1yJIpezF — Bloomberg Markets (@markets) October 15, 2020

Sterkste economie dit jaar:

China's yuan will rally despite the central bank's moves to curb its strength, analysts say https://t.co/PaweJpWf3u — CNBC (@CNBC) October 15, 2020

Tja, wanneer is het niet spannend?

Never before have this many large, public companies trading in the U.S. been unprofitable https://t.co/56hPc2zRip — Bloomberg Markets (@markets) October 14, 2020

Daar dan, nu hier nog. Of weer.

The size of US money market funds is coming down, historically a sign that the #recession has come to an end. pic.twitter.com/vf39glzpp3 — jeroen blokland (@jsblokland) October 14, 2020

Dat er nog geen all time high staat, is misschien al een wonder:

Bond bubble keeps inflating: The world’s stockpile of negative-yielding debt has soared to $16.3tn, highest since Apr 2019 and just $800bn shy of an All-Time High. pic.twitter.com/cn59etIlCc — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 14, 2020

Nou, niks?

ANALYSIS: What four years of Brexit uncertainty has done to the pound — and what it says about how the coming months will play out https://t.co/vd771pNlxa — Bloomberg Brexit (@Brexit) October 15, 2020

