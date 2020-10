Slotcall: Duur of toch niet?

Het kwartaalcijferseizoen is officieel begonnen. Toch kunnen ASML (-1,0%) en Just Eat Takeaway (+6,5%) er niet voor zorgen dat de AEX (-0,1%) van zijn plek komt.

ASML wist de verwachtingen van analisten weliswaar te verslaan, maar de markt is niet onder de indruk. De reden is dat de chipper uit Veldhoven een bijzonder goed trackrecord heeft op de beurs. Beleggers prijzen dan een zogenaamde 'earnings beat' in. Ook de outlook van 2021 had iets beter gekund.

Dat de koers wat terugzakt, is geen reden tot zorg. De afgelopen drie weken kwam er dik 10% bij en year to date behoort ASML met een plus van 29% tot de vier beste AEX-fondsen. De winst kan de koers overigens niet bijbenen, waardoor het aandeel historisch hoog is gewaardeerd.

Momenteel koerst het aandeel tegen 46 keer de verwachte de winst over dit jaar. Positief is dat de winstgevendheid de komende jaren naar verwachting fors verbetert. Volgend jaar rekent de IEX-Beleggersdesk op een WPA van €10.

Duur of toch niet?

De ene partij zou zeggen dat een getaxeerde KW van 34 over 2021 peperduur is en de ander vindt juist dat er nog ruimte is voor een verdere koersstijging. Wat voor ASML pleit is dat digitaliseringstrend voorlopig onstuitbaar is. In steeds meer apparaten komen chips te zitten en deze worden ieder jaar geavanceerder.

Op het gebied van EUV-machine heeft ASML een semi-monopoliepositie. Bedrijven met een ijzersterke marktpositie verdienen op de beurs altijd een hogere hogere waardering. Hier staat tegenover dat een belegging in ASML bepaald niet risicoloos is.

De grootste dreiging komt vermoedelijk uit China. De Chinezen willen niet afhankelijk zijn van buitenlandse chipbedrijven, waardoor zij alles op alles zetten om een fikse inhaalslag te maken. De vraag is echter of het China lukt om een chipmachine te bouwen die gelijkwaardig is aan die van ASML.

Als u denkt dat het de Chinezen op middellange termijn gaat lukken dan moet u wegwezen. Zo niet, dan heeft het aandeel ook op deze koers nog de nodige potentie. Of de IEX-Beleggersdesk het aandeel koopwaardig acht, leest u in het onderstaande artikel.

Just Eat Takeaway

Daar waar de horeca gebukt gaat onder de lockdownmaatregelen, beleeft Just Eat Takeaway (+6,5%) een recordjaar. Het aantal orders steeg in het derde kwartaal met 46%, omdat steeds meer mensen vanuit huis hun maaltijd bestellen.

De gedurfde overname van het Amerikaanse Grubhub is inmiddels goedgekeurd en in de eerste helft van 2021 moet het bedrijf zijn ingepast. Met een getaxeerde K/W van 77 voor 2021 is het aandeel echter behoorlijk aan de prijs. Hier staat tegenover dat Just Eat Takeaway zijn winstgevendheid de komende jaren stevig gaat opvoeren.

Toch is er ook een kans dat de kracht van de maaltijdbezorger uiteindelijk een valkuil wordt. Als lokale maaltijdbezorgers omvallen dan blijft Just Eat Takeaway bijna in zijn eentje over en het is dan de vraag of de ACM (Autoriteit Consument & Markt) gaat ingrijpen.

Het is immers niet de bedoeling dat horecabedrijven afhankelijk zijn van 1 grote partij. Maar goed, zo ver is het natuurlijk nog niet.

Rentes

De rentes gaan net als gisteren in een brede lijn omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt twee basispunten naar -0,47%.