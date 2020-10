BeursVandaag: Cijfers en corona

ASML verslaat formeel de verwachtingen.

Het concern bevestigt outlook 2020, voorspelt low digit growth in 2021, betaalt €1,20 interimdividend, gaat voor €6 miljard aandelen inkopen en het orderboek in Q3 was €2,9 miljard. Ik voeg nog een zinnetje toe:

14 Oct - 07:05:43 [RTRS] - ASML CFO SEES 2020 CHINA SALES AT "A LITTLE OVER: 1 BILLION EUROS -CFO



Hoe symbolisch? Horeca weer dicht, maar Just Eat Takeaway profiteert. En hoe. De integratie verloopt volgens plan en het concern hoopt begin volgend jaar Grubhub in te lijven.



TomTom doet ook beter dan verwacht, maar boekt door de impact van corona wel een verlies. Het concern spreekt van verbeterende omstandigheden in de automative industrie.



Nog meer, Aedificia is nu €2,7 miljard waard, ofwel dit is fors.



We zijn als Nederland niet de enigen schijnt, marktbreed heet het dat we ook in de ban van corona zijn. Na Johnson & Johnson zegt nu ook Eli Lilly een middel op hold. Koerstechnisch valt het allemaal reuze mee en overal staan nu nullen voor de komma. De wispelturige dollar doet het rond 1,174.

Apple's nieuwe iPhones en de rest werden erg lauw ontvangen op de beurs, -2,7%. Ik zie nog feiten en cijfers over Amazon Prime Day voorbij komen, vandaag is ook nog.



De rentes openen nagenoeg vlak en merk op dat - volgens mij kloppen die vier basispunten niet - de Nederlandse en Zwitserse rente nagenoeg gelijk zijn. Voor het eerst ooit, of minimaal in vele decennia? Ik moet het opzoeken.

07:52 TomTom blijft optimistisch ondanks impact coronacrisis

07:41 Arcadis gaat perrons NS-station Schiphol aanpakken

07:37 Moeder Thuisbezorgd.nl voert orders verder op dankzij coronavirus

07:31 Chipmachinemaker ASML overtreft eigen omzetverwachting

13 okt Amerikaanse farmaceut Eli Lilly legt Covid-19-onderzoek stil

13 okt Beurzen in New York sluiten lager

13 okt TomTom en Uber verdiepen samenwerking

13 okt Apple introduceert iPhones met 5G

13 okt Beurzen in New York tussentijds lager

13 okt AEX blijft steken rond vorige slotstand

DSM: naar €124 van €102 - Morgan Stanley

Royal Dutch Shell B: naar 1120P van 1320P - HSBC

08:00 ASML Q3-cijfers

08:00 TomTom Q3-cijfers

08:00 Just Eat Takeaway Q3-cijfers

09:00 Spanje inflatie CPI sep +0,2% MoM

13:00 Goldman Sachs Q3-cijfers

13:00 Bank of America Q3-cijfers

14:00 Wells Fargo Q3-cijfers

14:30 VS inflatie PPI sep +0,2% MoM

22:00 Alcoa Q3-cijfers

Dit zijn alle nieuwe coronamaatregelen van het kabinet: https://t.co/WsIcK6oZNW — NU.nl (@NUnl) October 13, 2020

Wall Street ended lower on Tuesday, with halted COVID-19 vaccine trial and an elusive U.S. stimulus agreement weighing on sentiment as third quarter earnings season got underway. Read more https://t.co/2BclcWmDyC pic.twitter.com/xReDUPsJOK — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2020

Apple launched four versions of its new flagship iPhone 12 with faster 5G connectivity in hopes of sparking an upgrade cycle that will keep sales booming through the end of the year. More here: https://t.co/sGoDeHa7pg $AAPL pic.twitter.com/LH88IspaYw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2020

Here's everything Apple just announced, from the HomePod Mini to the iPhone 12. ?? “Here's everything Apple just announced, including the new iPhone 12” https://t.co/6G47ErH4oq — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

U.S. drugmaker Eli Lilly halted the clinical trial of an antibody treatment similar to the one President Trump took and touted as COVID-19 'cure,' over a safety concern. Read more https://t.co/BHVomnzfVo $LLY pic.twitter.com/eQZZ0Vmgka — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2020

Maersk, the world's biggest container shipping line, said demand was recovering faster than expected and lifted its earnings outlook. The company also announced plans to cut 2,000 jobs as a result of a major reorganization. More here: https://t.co/hE8ugfMemS pic.twitter.com/MhI9U7N8tO — Reuters Business (@ReutersBiz) October 14, 2020

Shares of China property developer Evergrande dive after announcing discounted new share sale https://t.co/L4UUZgBSEE — CNBC (@CNBC) October 14, 2020

China is snapping up Japanese government bonds, and it's not just for the returns https://t.co/dkQwuHrdeq — CNBC (@CNBC) OOctober 14, 2020

Amazon Prime Day mania will crush dying retailers: Strategist https://t.co/w6EY6GAkKY by @BrianSozzi pic.twitter.com/DfmHrVHIXf — Yahoo Finance (@YahooFinance) October 14, 2020

BlackRock CEO says ‘fear of the future’ has reshaped investing a href="https://t.co/gPIE8G8caN">https://t.co/gPIE8G8caN — Bloomberg Markets (@markets) October 14, 2020

Veel plezier en succes.