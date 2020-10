Slotcall: Nare verrassing

Bericht delen via:

De AEX (+0,0%) sluit vandaag als enige Europese beurs in het groen. Deze outperformance wordt veroorzaakt door het goede sentiment rondom technologie-aandelen.

Het is algemeen bekend dat techbedrijven een fikse weging hebben binnen de hoofdindex. Opvallend was dat het algemene beurssentiment rondom het middaguur nog heel aardig was. Dat terwijl er om 11.00 uur een ronduit slechte ZEW-index langs kwam.

Deze macro geeft het vertrouwen weer van analisten en institutionele beleggers in de Duitse economie. De markt rekende op een stand van 73,0, maar het werkelijke cijfer kwam uit op 56,1. Een negatieve verrassing van deze omvang komt niet vaak voor.

Hoewel de ZEW-index een goede voorspeller is voor de richting van de Duitse economie, reageerde de beurs in eerste instantie niet op dit cijfer.

Oh nee Mannschaftland, wat doe je nu? Dit is de #ZEW vertrouwensindex, de eerste voorlopende indicator over oktober. Flink lager en verwachting compleet gemist#AEX pic.twitter.com/RWmW5ZoAzv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 13, 2020

Sligro onderuit

Voor de aandeelhouders van Sligro (-9,4%) is het een dag om snel te vergeten. Het groothandelsbedrijf wordt naar verwachting hard geraakt door de nieuwe maatregelen van het kabinet. Iedereen rekent erop dat de horeca de komende weken zijn deuren moet sluiten.

Dit is een hard gelach voor Sligro, want restaurants en cafés zijn belangrijke afnemers. In april en mei verloor het bedrijf meer dan de helft van zijn omzet. Dat zal de komende twee weken niet veel anders zijn. Het valt overigens niet uit te sluiten dat Sligro sterker uit de crisis komt.

Regionale partijen zouden volgend jaar zomaar het loodje kunnen leggen en dat biedt Sligro een uitgelezen mogelijkheid om marktaandeel te winnen. Beleggers kunnen niets anders doen dan wachten op betere tijden.

Fagron

Fagron (-4,9%) presenteerde als eerste fonds de omzetcijfers over het derde kwartaal. De onderneming heeft diverse activiteiten binnen de markt voor gezondheidszorg. De omzet kromp in het derde kwartaal met 0,4% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar.

Fagron wordt sterk geraakt door de daling van de Mexicaanse peso en de Braziliaanse real. Hiervoor gecorrigeerd liepen de opbrengsten met zo’n 8% op. Wat het sentiment ook niet goed doet, is een adviesverlaging van KBC.

De Belgische grootbank schrapte het aandeel vanochtend van de kooplijst, maar handhaafde zijn koersdoel op €21,50. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 3%. De IEX-Beleggersdesk is echter wel enthousiast. Hieronder leest u het volledige artikel.

Rentes

De rentes gaan overwegend omlaag. De uitschieter is de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier met een min van vier basispunten.