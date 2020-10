Tracker Tips: Europees met een Brits sausje

Voor beleggers die op zoek zijn naar ETF’s met een brede spreiding in Europese aandelen is er de STOXX Europe 600 Index. Deze benchmark is zeg maar de S&P500-variant van Europa.

De STOXX Europe 600 Index vertegenwoordigt, zoals de naam al doet vermoeden, 600 beursgenoteerde bedrijven uit 17 landen van de Europese regio.

Geografische portefeuilleverdeling

Zoals uit het overzicht valt af te lezen heeft het VK een relatief grote weging in de mand. Dit is wellicht interessant voor de belegger die gedeeltelijke blootstelling durft te nemen op het huidige niveau in Britse aandelen, die met name door de Brexit ondermaats gepresteerd hebben.

Een belegging in een FTSE-100 ETF doet het op jaarbasis in euro 19% slechter dan een AEX-tracker en zelfs 22% ten opzichte van een Duitse DAX-ETF, om vergelijkingen te maken.

De underperformance is deels toe te schrijven aan de ontwikkeling van het Britse pond ten opzichte van de euro. Men moet zich realiseren dat het valutarisico in bovenstaande index niet gehedged wordt.

Sectorverdeling

De volgende tabel geeft de relatieve sectorweging weer van de referentie.

ETF-keuze

Men kan op meerdere manieren inspelen op deze brede referentie: met de klassieke ongescreende methode, of een ESG-versie.

De iShares Stoxx Europe 600 UCITS ETF met isincode DE0002635307 en ticker EXSA is verhandelbaar op het Duitse Xetra en kost 0,2% op jaarbasis. Het belegde vermogen in deze tracker bedraagt €5,74 miljard.

De SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF met isincode IE00BK5H8015 en ticker 600X heeft beursnotering op Euronext Amsterdam en kost 0,12% per jaar. Deze ETF heeft zo’n €53 miljoen aan vermogen onder beheer.

Door de screening is de sectorverdeling in 600X iets anders dan EXSA en is de benchmark geoptimaliseerd, waardoor er 581 posities zijn geselecteerd.

De volgende grafiek geeft de relatieve performance weer van de twee op basis van het afgelopen jaar.

Het verschil is klein, maar de ESG-variant heeft het 0,37% beter gedaan.

Brits sausje

Welke keuze u ook maakt, belangrijk om te weten is dat u met een dergelijke belegging op een gespreide manier in Europese aandelen kan beleggen met de potentie van een mogelijk herstel in aandelen uit het VK tegenover de rest van Europa. Een kansje dus voor de koopjesjagers.

Het succes van deze inzet hangt in grote mate af of er een deal komt in de brexitonderhandelingen in de nabije toekomst. Feit is dat Britse aandelen relatief goedkoop zijn door de dreiging van een harde Brexit en de coronacrisis.

Voor de lange termijn zijn Britse aandelen met waarderingen op het niveau van 2008-2009 aantrekkelijk geprijsd, volgens een aantal analisten.