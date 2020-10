BeursVandaag: Cijfers & corona

Fagron start het cijferseizoen op het Damrak.

Er is net doubble digit groei, het bedrijf meldt weinig last te hebben van het virus, kent wat plusjes en wat minnetjes en gaat kosten besparen in verband met economische onzekerheid.



FastNed groeit minder hard dan voorheen, uiteraard door alle beperkende coronamaatregelen:



En dan dit, lekker dan. Zeg maar wat ons nu weer te wachten staat. Horeca waarschijnlijk en dan denk ik vooral aan Sligro. Sportscholen worden niet expliciet genoemd, ofwel kijkt u weer naar Basic-Fit, maar dan de andere kant uit...?

'Kabinet neigt naar sluiten horeca en stilleggen amateursport volwassenen': https://t.co/4mFNZbgpUA — NU.nl (@NUnl) October 12, 2020



Amazon houdt vandaag en morgen de Prime verkoopdagen en Apple presenteert vanavond naar verwachting nieuwe iPhones, waaronder met 5G. Uitgerekend deze fondsen voerden gisteren weer een technologierally aan op Wall Street. Vandaag doen we het daar met Q2's van JPMorganChase, J&J en BlackRock.

Farmabedrijf Johnson & Johnson zegt wel problemen met zijn cononavirusmiddel te hebben. De IEA zegt, net als premier Joop den Uyl in 1973, dat het nooit meer zo wordt zoals het was, ofwel olie blijft nog lang een slechte markt. Dat brengt mij bij een vlakke beursopening met de dollar precies op 1,18.



De rentes blijven ook dicht bij huis.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:06 Vele thuiswerkers remmen groei bij snellaadbedrijf Fastned

07:55 Fagron: impact corona blijft beperkt12 okt Disney maakt streaming belangrijker

12 okt Stevige koerswinsten op Wall Street door techrally

12 okt Techbedrijven stuwen Wall Street vooruit

12 okt Vakbonden cabinepersoneel bereiken akkoord met Transavia

12 okt Resultaten moederbedrijf MediaMarkt 'boven verwachting'

12 okt Overwegend ruime plussen op Europese beurzen

Laatste nieuws:

13 Oct - 08:00:06 [RTRS] - REG-ASM INTERNATIONAL N.V. ANNOUNCES THE RETIREMENT OF CFO PETER VAN BOMMEL

Analistenadvies luidt:

Galapagos: naar €125 van €140 - Barclays

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is meer dan interessant met VS financials en grootste farmabedrijf, Duitse (in de prik met -0,2%) en Amerikaanse inflatie en de Duitse voorlopende ZEW vertrouwensindex:

00:00 Fastned Q3-cijfers

00:00 China handelsbalans $60,0B

08:00 Fagron Q3-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI sep -0,2% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment okt 74,0

12:00 BlackRock Q3-cijfers

13:00 Citigroup Q3-cijfers

13:00 Johnson & Johnson Q3-cijfers

13:00 JPMorgan Chase Q3-cijfers

14:30 VS inflatie CPI sep +0,2% MoM

19:00 Apple nieuwe iPhones

En dan nog even dit

Toch weer technologie en hoe:

Wall Street ended sharply higher, fueled by expectations of more stimulus measures for the economy and by a rally in Amazon, Apple and other technology stocks ahead of quarterly earnings season. Read more https://t.co/mjwoD6KaFe $AAPL $AMZN pic.twitter.com/Ey3pNwJpH5 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Geen centje pijn?

JUST IN: China exports up, imports surge in September on global recovery https://t.co/zZ2jJxKGlU pic.twitter.com/HZ5i4tTTPT — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2020

Vanavond:

5G will finally get its U.S. closeup with the expected debut of Apple's iPhone 12. But the blazing speeds promised will not materialize for most Americans. Read more here: https://t.co/hnMXvkVDet $AAPL pic.twitter.com/sSoPqBaPEA — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Ook vandaag (en morgen) in dit theater:

Amazon Prime Day is about to start — here are the best deals: https://t.co/eODYftiiRp — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Voor $8 miljard:

Gaming platform Roblox confidentially files to go public https://t.co/wZcDmbOcpi pic.twitter.com/sDo7Gq9IO3 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Adobe is Adobe niet meer, het doet heel andere dingen:

Adobe puts artificial intelligence tools into its marketing software https://t.co/6n7Ncyqmyh pic.twitter.com/m1QYIFxpRc — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Online dus:

Walt Disney restructures entertainment businesses to boost streaming https://t.co/GkF9EAfPEc pic.twitter.com/aTMKKUA16v — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Signify...?

Detection of COVID-19 has been one of the pandemic's biggest challenges. Infrared technology is fast becoming the preferred method for detecting symptoms in areas where people congregate. https://t.co/4koRMBxwCK pic.twitter.com/PzdghRje8U — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Ja, zo kan ik het ook:

Coronavirus response can 'reshape the future of energy,' IEA says in annual report https://t.co/TuTo6LTtAO — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Marktbreed hebben we met aandelen ook niet écht te klagen, toch?

Global housing market is holding up well despite the pandemic, Jefferies strategist says https://t.co/Q3VXEGl7SZ — CNBC (@CNBC) October 13, 2020

Hoort u het ook eens van de governor, niet alles wat een prijs heeft, heeft waarde, maar alles dat waarde heeft, heeft altijd een prijs:

BoE's Bailey sees little intrinsic value in Bitcoin https://t.co/mSD5j6XEav pic.twitter.com/rtH4VFzCxP — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Zou het?

Zou me niet verbazen...

Retail investors embrace risk and the "hive mind" in the stock boom https://t.co/JkDup09MdG — Bloomberg Markets (@markets) October 13, 2020

