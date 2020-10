BeursVandaag: 570

Dat begint lekker op de maandagmorgen, de AEX future opent boven 570.

Veel meer nieuws dan dat is er op dit ogenblik ook niet. Terwijl de halve wereld - op het verre Oosten na dan - weer worstelt met corona, zijn heel misschien de beurzen aan een voorzichtig opgaand trendje binnen die grote zijwaartse beweging bezig. Ja, ik zeg het zo voorzichtig mogelijk.

De AEX heeft als topje 587,03 staan van begin juli, dat is nog een paar procent. Fundamenteel is dit misschien te onderbouwen met dat de winstverwachtingen voorzichtig aantrekken, zoals ik u gisteren ook in mijn vooruitblik liet zien. Wat dat betreft is het spannend, want het Q3-cijferseizoen begint.

Deze week doen we het hier in Amsterdam met ASMK, Just Eat Takeaway, Fagron, TomTom, Rood en FastNed en in de VS komen álle grootbanken, BlackRock en Johnson & Johnson door.

De futures starten zoals u ziet keurig, op olie na staat zowat alles hoger. Wel is de dollar verzwakt tot 1,18, iets om in de gaten te houden, want de munt leek juist aan te trekken. Verder ligt Shanghai er goed en de PBoC maakt de handel in de yuan wat vrijer.

De rentes delen dan weer niet in heet aandelenfeestje, die neigen eerder lager.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en wat te denken van ING? Let op KPN, Boskalis haalt voor €45 miljoen werk binnen en CM.com doet een overname zonder het over geld te hebben.

08:19 'KPN in de schijnwerpers op Damrak'

08:12 Nikkei daalt, Chinese beurzen flink hoger

08:11 Boskalis krijgt meerdere baggerklussen in Duitsland

07:54 CM.com neemt klantenserviceprovider over

07:24 Amerikaanse opiatenmaker vraagt faillissementsbescherming aan

06:46 Export krimpt met ruim 2 procent in augustus

06:44 Iets meer faillissementen in september

11 okt Cijferseizoen op de beurzen begint weer

11 okt Door VS geweigerde apparatuur Philips gaat mogelijk naar Afrika

09 okt Wall Street houdt vast aan hoop op steunpakket

09 okt ING wil salarissen personeel voor drie jaar bevriezen

09 okt Sentiment op Wall Street tussentijds positief

09 okt Trump ondermijnt onderhandelaars met wens groter steunpakket

09 okt 'Zweedse investeerder is geïnteresseerd in overname KPN'

09 okt OCI rondt plaatsing obligaties af

09 okt Mooie plus voor beurs Amsterdam

Analistenadvies dan met Barclays vol in de bocht:

ASMI: naar €180 van €185 - Barclays

Just Eat Takeaway: naar 11350P van 11230P - Barclays

Prosus: naar €112 van €97 - Barclays

Wolters Kluwer: naar €76 van €72,40 - Barclays

Altice: naar €4,11 van €3,30 - Barclays

De agenda is wel erg leeg...:

01:50 Japan machine orders sep +0,2 MoM (verwacht -1,0%)

En dan nog even dit

Wie hebben we daar? Ze willen het tegen 0,5% per jaar doen. Naar eigen zeggen is 1% de huidige gemiddelde marktprijs voor beheer.

Met Robein willen DeGiro-oprichters markt voor vermogensbeheer opschuddenhttps://t.co/rqZvxli7H2 pic.twitter.com/1OYfxImwhf — FD Nieuws (@FD_Nieuws) October 12, 2020

Hoe vindt u dat het gaat?

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober minder negatief. De #economie ligt nog wel diep in een fase van laagconjunctuur. Lees meer op: https://t.co/gefUsJn58S pic.twitter.com/B106NQ8oTs — CBS (@statistiekcbs) October 12, 2020

Het sleept zich maar voort:

White House pushes for limited coronavirus relief bill as broader effort meets resistance https://t.co/LoL2TPjqmC pic.twitter.com/r71xBP32Uw — Reuters Business (@ReutersBiz) October 11, 2020

Peak Big Tech is near?

EU targets Big Tech with ‘hit list’ facing tougher rules https://t.co/M5S735VSzC — Financial Times (@FT) October 11, 2020

Twee werelden:

An app that let Chinese users bypass the Great Firewall and access Google, Facebook has disappeared https://t.co/6JN3tapkfe — CNBC (@CNBC) October 12, 2020

Of niet helemaal?

Standard Chartered seeks brokerage licence in mainland China: Xinhua https://t.co/HwKXGi6cfN pic.twitter.com/lywBzxl565 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Omdat de munt zo hard stijgt, heet het:

China moves to curb yuan strength, making it cheaper to bet against the currency https://t.co/O7jKAtKPYO — CNBC (@CNBC) October 12, 2020

M&A:

ICYMI: Walmart is selling UK supermarket chain Asda to the British billionaire Issa brothers and private equity group TDR Capital in a deal valued at 8.8 billion dollars https://t.co/iGv8fXf3W1 $WMT pic.twitter.com/lwcrxELjKd — Reuters Business (@ReutersBiz) October 12, 2020

Nog meer olie:

Libya’s state energy company said in a statement Sunday that it’s lifted force majeure from the country’s biggest field, Sharara https://t.co/Ea7bMhfuIP — Bloomberg Markets (@markets) October 11, 2020

Zo:

Hm:

Het Sentiment volgens de Sentix survey (oranje) begint weer behoorlijk optimitisch te worden. Dat is nog niet terug te zien in de Amerikaanse AAII enquete (groen). https://t.co/KEZr4hNlQO — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 11, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.