TA: Draagvlak verbetert

Het technische plaatje van de AEX verbetert. Ook het 'aantal' stijgende aandelen neemt langzaam toe.

De Nederlandse beurs heeft de dalende toppenlijn gebroken, waarmee een eerste technische verbetering is opgetreden. Ook het draagvlak onder de Nederlandse beurs wordt iets sterker, nu het aantal stijgende aandelen dagelijks toeneemt.

Belangrijk is dat dit laatste fenomeen synchroon optreedt, in combinatie met de opleving die de AEX in de afgelopen week heeft doorgemaakt. Dit kan het verbeterende technische plaatje ondersteunen.

De zogenaamde Advance/Decline-ratio, ook wel A/D-ratio genoemd, meet elke dag hoe het draagvlak van de Nederlandse beurs is. Indien er dagelijks meer stijgende dan dalende aandelen zijn, zal de A/D-ratio oplopen. Nu de A/D-ratio langzaam opwaarts draait, wordt het draagvlak onder de markt dus ietsje sterker.

Vandaag bespreek ik de AEX index, alsmede de Advance/Decline-ratio.

Nederlandse beurs breekt dalende toppenlijn

Op de AEX is een technische verbetering opgetreden. Het aanbod boven de Nederlandse beurs lijkt te verdampen, nu de AEX-index het patroon met lagere toppen gebroken heeft gebroken.

Omdat de AEX index bovendien het koerstopje van medio september heeft gepasseerd, komt er in eerste instantie ruimte voor een aanval op de weerstand van 589,40 punten (gevormd op 3 februari).

Voor een volgende en structurele verbetering is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk. Steun ligt rond 528,68 punten (de bodem van 6 maart).







Aantal stijgende fondsen neemt toe

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs veert langzaam op. De forse daling lijkt achter ons te liggen, zeker nu deze indicator het patroon met lagere toppen heeft gebroken.

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers licht afneemt, ten gunste van het aantal stijgers. Deze zogenaamde 'Breadth indicator' duidt erop dat het draagvlak van de beurs iets verbetert.









Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.



Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.



Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.



Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.