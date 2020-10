Nieuw: IEX Beleggerspodcast

In de auto naar huis of aan het wandelen met de hond? Ideaal moment om even helemaal bijgepraat te worden over de belangrijkste beursverhalen van dit moment. Vandaar iets nieuws: de IEX Beleggerspodcast. Arend Jan Kamp en Niels Koerts bespreken op vrijdagmiddag wat ze deze week allemaal opviel op het Damrak en (ver) daarbuiten. Een nieuw genre, ook voor ons, dus we zullen de komende tijd nog wel wat sleutelen aan de geluidskwaliteit, muziekjes en wat dies meer zij. Maar het gaat uiteindelijk om de inhoud en de informatie en daarmee bent u bij Kamp & Koerts wel aan het goede adres, dachten we zo. Hieronder vindt u de link naar Spotify, waar de IEX Beleggerspodcast te beluisteren is. (Gebruikers van de IEX app kunnen deze link niet direct openen; als u in Spotify even zoekt naar IEX Podcast vindt u hem direct.) Veel plezier en we horen in de comments graag wat u van deze eerste podcast vindt.

