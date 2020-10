Slotcall: Groen, groen, groen

De lijstjes

AEX deze week: +2,5%

AEX deze maand: +3,7%

AEX dit jaar: -5,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -4,1%

Olieprijs herstel

Vorige week stond het zwarte goud stijf onderaan in dit lijstje, maar nu komt er ineens dik 11% bij. Daar is geen chocolade van te maken. Wat verder opvalt, is dat alle assetcategorieën de weg omhoog vinden. Dat zien we ook niet iedere week.

Met name de Nasdaq (+3,9%) is niet te houden. Iedere keer wanneer we denken dat het momentum van tech voorbij is, vliegen de koersen van Big Tech weer omhoog. Dit resulteert in pittige waarderingen. Voor Apple moet u nu bijvoorbeeld 35 keer de verwachte winst betalen.



AEX

De verliezers van de coronacrisis voeren de lijst aan, terwijl de grote winnaars onderaan dobberen. Dan mogen we met recht spreken van een echte craprally. Een opvallende stijger is overigens KPN (+10,0%). De markt verwacht dat de zakelijke tak van het telecomconcern de komende jaren beter gaat presteren.

Ahold (-1,8%) ligt er verassend slecht bij. De analisten van Jefferies schrapten het aandeel van de kooplijst. De Amerikaanse zakenbank denkt dat de stevige groei dit jaar eenmalig is. Momenteel kunt u het aandeel voor zo'n 11 keer de verwachte winst oppikken.

AMX

De knaller van de week is PostNL (+17,4%). Het verhaal is bekend. De post- en pakketbezorger is van plan dit jaar weer dividend uit te keren. Dit is sneller dan verwacht. De IEX-Beleggersdesk rekent op zo'n €0,10 per aandeel. Boskalis (+13,3%) werd deze week op de kooplijst van Kepler Cheuvreux gezet.

Speculatieve fondsen zoals Air France-KLM (+11,3%) komen in een week als deze ook bovendrijven. Hetzelfde geldt voor BAM (+9,3%). Desalniettemin blijven de verliezen voor het gehele jaar groot.

ASCX

Maandag heerste er de nodige overnamespeculatie in het aandeel Lucas Bols (+11,8%). In de loop van de week ebte het weer wat weg. In het Financieel Dagblad zei Fons Walder dat hij niet geïnteresseerd is in een volledige overname van de oude destillateur.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!