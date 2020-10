Slotcall: Dag met een bijzondere uitschieter

De AEX (+1,0%) heeft er nog een eindsprintje uit getrokken. De hoop op fiscale steun vanuit Washington is weer gestegen nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij toch bereid is om akkoord te gaan met een extra steunpakket.

Dinsdagavond zei Trump nog dat hij het over de presidentsverkiezingen heen wilde tillen. Het goede sentiment heeft direct gevolgen voor de VIX-index. De paniekbarometer zakt ruim 11% naar 21,2 punten en dat is nipt boven het normale niveau van rond de 15.

Ter vergelijking: op het hoogtepunt van de coronacrisis stond er tijdelijk een stand van 100 op het bord. Dit betekent natuurlijk slecht nieuws voor Flow Traders (-0,6%). Bij een VIX van 20 moet de marketmaker een huzarenstukje verrichten, wil het de vorige twee kwartalen evenaren.

In het eerste kwartaal behaalde Flow Traders een winst per aandeel van €5,71 en in Q2 werd er onderaan de streep €2,51 verdiend. Maar goed, de market maker heeft ons wel vaker verrast.

Jobless claims blijven hoog

Op het macrofront is het vrij rustig. We moesten het doen met de wekelijkse jobless claims. Deze vielen niet echt mee. Er vroegen afgelopen week 840.000 mensen voor het eerste een werkloosheidskering aan en dat is een tikje meer dan verwacht.

Positief is dat het aantal wat terugloopt, al is het absolute niveau nog te hoog. Ter vergelijking: onder normale omstandigheden komen de jobless claims uit op zo'n 200.000. Het huidige aantal ligt hier dus vier keer boven.

Hier staat echter tegenover dat er ook weer veel mensen worden aangenomen. Maar goed, het herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt mag wel wat sneller verlopen.

Wekelijkse #Joblessclaims VS beginnen op hangende langspeelplaat te lijken #AEX pic.twitter.com/OHwj1aP7Tk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 8, 2020

Fastned +33,8%

De grote winnaar op het Damrak is Fastned (+33,8%). Het Nederlandse snelllaadbedrijf opent samen met Tesla het grootste snellaadstation van Duitsland. Fastned zet er acht laadpunten neer en de Amerikaanse autobouwer twintig superchargers.

De fikse koersstijging is opmerkelijk, omdat er van een intensieve samenwerking geen sprake lijkt te zijn. Daar komt bij dat de fundamentals van Fastned te wensen overlaten. Het bedrijf kent een schuldenlast van ongeveer €57 miljoen en hierover moet het €3,4 miljoen rente betalen.

Voor veel bedrijven is dit een schijntje, maar voor Fastned niet. In 2019 behaalde het snellaadbedrijf een omzet van slechts €4,5 miljoen. Fastned lijkt dus de perfecte shortkandidaat. Het probleem is alleen dat Fastned een echte storystock is en we hebben met storystocks zoals Nikola, Eastman Kodak en Tesla gezien hoe hard de koers kan oplopen.

Als shorter word je dan helemaal uitgerookt. het nachtmerriescenario is dan dat je een belletje van de bank krijgt en verplicht moet terugkopen tegen een koers waarop je dat echt niet wil. Er zijn de nodige handelaren die hier over kunnen meepraten. Bijvoorbeeld de dyhards die slim dachten te zijn en op de eerste handelsdag van Fastned short gingen. Dat liep niet zo goed af.

Rentes

De rentemarkt gaat tegen de aandelenmarkt in. Normaal zien we alleen fors dalende rentes als de beurzen een slechte dag hebben. Wie van de twee gaat er gelijk krijgen?