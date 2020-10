Slotcall: Interessante tips

De AEX verliest vandaag zo’n 0,1% en dat is een kleine meevaller gezien het slechte nieuws vanuit Washington. De Amerikaanse president Donald Trump maakte gisteravond bekend dat hij de onderhandelingen over een nieuw steunpakket over de verkiezingen heen wil tillen.

Dit tot afgrijzen van Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij zei gisteren nog dat het economisch herstel sneller zal verlopen als er zowel monetair als fiscaal gestimuleerd wordt. Tevens waarschuwde Powell dat wanneer het economisch herstel vertraging oploopt, dit de bestaande ongelijkheden in de Amerikaanse economie kan verergeren.

Zijn pleidooi was helaas aan dovemansoren gericht. Het is opvallend dat Wall Street alweer van de schrik is bekomen. De drie belangrijkste graadmeters koersen momenteel 1,5% in het groen en dat betekent dat het verlies van gisteren grotendeels is ingelopen.

Hollandse aandelenavond

Gisteren hield IEX in samenwerking met BNP Paribas voor de tiende keer de Hollandse aandelenavond. Ondanks dat het evenement vanwege de coronamaatregelen online moest worden gehouden, werd het een groot succes.

Met een recordaantal van meer dan 1800 kijkers werden er 18 interessante tips gegeven. Technisch analist Wouter Slot was voor het eerst spreker en hij tipte namens Tostrams Ahold (-0,9%), ASML (+0,5%) en Corbion (+0,9%).

Deze drie aandelen koersen in een opwaartse trend en liggen er technisch goed bij. Voor ASML durft hij het zelfs aan om een koersdoel van €400 af te geven.

Nico kijkt voornamelijk fundamenteel naar aandelen en tipt Basic-Fit (-1,3%), Alfen (+2,2%) en Heijmans (-0,9%). Laatstgenoemde heeft vooralsnog weinig last van de coronacrisis, maar is wel stevig in koers gedaald. Een koers van €7,50 biedt daarom een aantrekkelijk instapmoment.

De volledige lijst met tips leest u in dit artikel.

JDE Peet's wordt interessant

Het aandeel JDE Peet’s (+0,4%) staat de laatste weken wat onder druk. Grootaandeelhouder Mondelez heeft een belang van 23% en wil zijn positie verkleinen. Dit is een teken dat deze partij van mening is dat andere investeringen een aantrekkelijker rendement opleveren.

Daarnaast is de topman van het voormalige Douwe Egberts onlangs onverwacht opgestapt. Dit leidt tot de nodige speculaties, omdat een overtuigende reden voor het vertrek niet werd gegeven.

Mocht de koers verder zakken dan ontstaat er volgens de IEX-beleggersdesk een interessant koopmoment voor beleggers. Welk niveau dit is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Amerikaanse tienjaarsrente blijft maar oplopen. Dit keer komen er vier basispunten bij. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Griekse yield onder de Amerikaanse duikt. Bizar!