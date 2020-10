Bitcoin is what you pay, value is what you should forget

Price is what you pay, value is what you get, sprak de godfather van fundamenteel beleggen, Benjamin Graham. En toen was er bitcoin en toen was er ook deze meneer met een imposante cv en die zei:

Bitcoin is the biggest example of The Emperor’s New Clothes since Hans Christian Andersen wrote the story 183 years ago... https://t.co/SwpLpOqlUY — Erik Fossing Nielsen (@ErikFossing) October 7, 2020

Dit is een heel draadje naar aanleiding van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA) om de handel in afgeleide coin-producten te verbieden voor particulieren. Nu komt het. Hier gaat die discussie over en eigenlijk is dit altijd een centraal thema op de beurs: het verschil tussen waarde en prijs.

Moeilijk. Laatst zag ik nog een Bekende Nederlander twitteren dat ze bitcoin had gekocht en oh, wat zou dat straks waard zijn? Nul, antwoordde een Amsterdamse handelaar meteen, want bitcoin heeft alleen een prijs en geen waarde. Klopt, onze Bekende Nederlander maakte een helaas te veel gemaakte fout.

De FCA weet wel het verschil en oordeelt namelijk dat de waarde van coins niet objectief is uit te rekenen.

The underlying assests of cryptocurrency-related derivatives had no reliable basis for valuation.

Verhalen en sommen

Bovenstaande hotemetoten zijn het daar mee eens en ik zelf ook. Bitcoin heeft wel een prijs - wat de spreekwoordelijke gek er voor geeft - maar geen waarde. Toevallig had ik gisteren nog een heel verhaal over waarom juist leken voor zulke assets vatbaar zijn. Reden: ze steken geld in een verhaal en niet in sommen.

Let er maar eens op, schreef ik gisteren in dat verhaal. Van bitcoin goeroes krijgt u altijd een verhaal (preek is beter woord) en nooit sommen, nooit. Die zijn namelijk ook niet te maken. Copypaste:

Iedereen kan zich meer voorstellen bij regeringen en centrale banken die geld kapot maken, te veel schulden aangaan en aandelen die bubbelen. Met een beetje schuiven kunt u iedere grafiek over de jaren twintig en dertig schuiven. Ziet u, het moet fout gaan! Kortom, koop goud, bitcoin. En Tesla.

Bij aandelen is er niet zo'n mooi verhaal. Dan gaat het over omzet, winst, ebitda's, free cash flows en herbelegd dividend. Dit levert Excels op waarmee u uw vermogen over zoveel jaar kan uitrekenen binnen een bandbreedte. Dat duurt alleen lang en Ja, maar de Fed, is toch weer de eerste vraag.

Prijs en waarde, het is niet eens zo moeilijk. Het gaat er om of er geld wordt verdiend, of rente wordt uitgekeerd. Aandelen laten u in de winst delen, overheden en bedrijven betalen rente over hun leningen, vastgoed levert huur op, kunst int royalties en zelfs sparen kan soms iets, heel soms iets opleveren.

Bij aandelen praten we we inderdaad over omzetten, winsten, cash flows ebitda's, marges en dividenden en bij goud, dollar en coins gaat het over Fed, ECB, Bilderberg en vliegtuigstrepen. Het mooiste vind ik altijd goudkevers die maar wat graag voor genoeg waardeloze dollars hun kostbare goud willen verkopen.

Vermogensgroei

Dit zijn altijd heerlijke onderwerpen om in kroeg, Koffiekamer op Twitter over te soebatten, maar het is wel bloedserieus. U bouwt namelijk op lange termijn alleen vermogen op met waarde en niet met prijs. Het kan wel en ze zijn er zeker, maar dit zijn hoge uitzonderingen. Sluit ik af met twee beroemde plaatjes.

Tikje verouderd, maar de boodschap is hetzelfde. De fameuze herbeleggingsgrafiek van professor Jeremy Siegel:

Deze van Goldman Sachs van een paar jaar terug mag er ook zijn. Laat fraai zien dat olie alles laat draaien op één ding na: vermogensgroei. U moet maar hopen dat olie ooit weer net zo duur wordt als tijdens... de Amerikaanse Burgeroorlog?! En hopen is verkopen, is weer een andere beurswijsheid.

Nogmaals, price is what you pay and vallue is what you get.

Sluit ik af met een van de mooiste value is what you get aandelen, die ik ken. Wat er ook gebeurt in de wereld, hoe het bedrijf ook draait en wat de koers en de beurs ook maar mogen doen: Johnson & Johnson verhoogt gewoon ieder jaar het dividend (rood). Reken uw pensioen maar vast uit. Tot achter de komma zowat.

Kijk, dat is nou waarde. Ja maar Shell verhoogde ook altijd ieder jaar het dividend en kijk nu eens! Klopt, het is nooit voor eeuwig. Maar van the only things in life that gives me pleasure is to see my dividends coming in (John D. Rockefeller), is nog nooit iemand armer geworden. Van de bitcoin prijs wel.