De 18 tips van de Hollandse Aandelenavond

Hollands Glorie is niet meer wat het geweest is. Op de Hollandse Aandelenavond, die gisteravond voor de tiende maal werd georganiseerd door IEX en BNP Paribas, waren de grote Nederlandse bedrijven van weleer met een lampje te zoeken.

Pas toen we de beursexperts op het podium gingen vragen naar tips voor shortposities (met turbo's) werden er Nederlandse klassiekers genoemd, zoals Air France-KLM, Heineken en KPN. Maar in de kooptips domineerden, onder andere, slimme nieuwe spelers en door technologie gedreven aandelen.

Onder dat laatste kopje mogen we ook wèl traditierijke fondsen als Ahold Delhaize rekenen, trouwens. Maar namen als Galapagos, Alfen en Just Eat Takeaway zijn de new kids on the block, die in dit door corona gedomineerde beursjaar versneld de gevestigde orde van de troon lijken te stoten.

Koninklijke olifant

Met een recordaantal van meer dan 1800 online kijkers - door de coronamaatregelen was er dit jaar geen publiek fysiek aanwezig - ontspon zich tussen de zes experts een interessante discussie over de huidige stand van zaken in de markt en waar in de nabije toekomst de kansen en de risico's liggen.

De olifant in de kamer was uiteraard Shell. De Koninklijke is de verpersoonlijking van Hollands Glorie, zeker als het over aandelen gaat, maar werd zelfs op een extreem lage koers van onder de €11 maar één keer getipt, nota bene door een van de technische analisten, doorgaans geen fans van aanhoudende downtrends.

De overige analisten waren opvallend eensgezind. Shell is misschien historisch goedkoop, maar is er ook zicht op dat het binnenkort minder goedkoop wordt? Een bedrijf dat nog zoveel problemen dient te overwinnen kan wel herstelritjes maken, maar een langetermijn-koopadvies? Zelfs Nico Bakker, die het aandeel koopwaardig acht, waarschuwt dat zijn tip speculatief is en voor de relatief korte termijn.

Als je dan toch moet kiezen welke bedrijven op dit moment koopwaardig zijn, kijken de analisten liever naar bedrijven die zich bewegen in trends die in deze tijd de wind nog enigszins mee hebben: technologie en verduurzaming, bijvoorbeeld. Dat levert deze 18 namen op - of eigenlijk 15, want drie fondsen worden door maar liefst twee analisten getipt.

Jim Tehupuring (1Vermogensbeheer)

Hal Trust

Beleg mee in de holding van de beste beleggers van Nederland, die bovendien noteert tegen een flinke korting ten opzichte van de intrinsieke waarde. Aperam

Dit staalbedrijf had flink te lijden onder de coronacrisis, maar de Q2-cijfers waren sterk, evenals de vooruitzichten. Herstelkandidaat met potentieel tot boven de €30. Just Eat Takeaway

De coronacrisis versnelt de groei in deze toch al groeiende markt, waar bovendien het 'winner takes all'-principe geldt. Ceo Jitse Groen is vastbesloten om die winnaar te zijn.

Wouter Slot (IEX)

Ahold Delhaize

Koersdoel €35

ASML

Koersdoel €400.

Corbion

Koersdoel €50.



Jos Versteeg (InsingerGilissen)

Ahold Delhaize

Wint marktaandeel, heeft een uitstekend online model (met o.a. Bol.com) en is relatief goedkoop. SBM Offshore

Haalt nieuwe orders binnen ondanks de oliecrash en biedt een aantrekkelijk dividend dat bovendien goed houdbaar is vanwege een leaseportefeuille die tot 2045 een voorspelbare kasstroom oplevert. Galapagos

Filgotinib is niet de voorspelde kaskraker, maar Galapagos heeft andere veelbelovende middelen in de pijplijn, bovenop een grote hoeveelheid cash (€85 per aandeel). Koersdoel op termijn: €200.

Nico Inberg (IEX)

Heijmans

Deze bouwer heeft weinig last van de coronacrisis, maar is wel hard gedaald op de beurs. Heeft geleerd van het verleden (geen moeilijke projecten meer) en profiteert van de verduurzamingstrend. Alfen

Bevindt zich in de sweet spot van een enorme groeimarkt: laadpalen voor elektrische auto's en smart grids. Is hard opgelopen, kopers kunnen wachten tot de koers even inzakt richting €50. Basic-Fit

Werd hard geraakt door de coronacrisis - en bleek daar ook niet op voorbereid. Onderliggend zit het bedrijf echter heel goed in elkaar en inmiddels is de balans stevig genoeg om deze crisis uit te zitten. Voor weinig op te pikken.

Ralph Wessels (ABN Amro)

Just Eat Takeaway

Groeit zowel organisch als door overnames en profiteert van de 'gig economy'-trend. De vrees dat JET zich overtilt aan grote overnames lijkt niet bewaarheid te worden. ASMI

Marktleider in zijn segment, met bovendien een solide balans. Heeft last van een verzwakking in de geheugenmarkt, maar de langetermijn-vooruitzichten zijn rooskelurig. Vopak

Plukt nu de vruchten van de investeringen van de afgelopen jaren. Zit overal op goede locaties en scoort hoog op duurzaamheidscriteria.

Nico Bakker (Btac)

Galapagos

In het aandeel zijn 'bodemstampers' in actie. Bij meer witte candles positie uitbreiden. RELX

Bodemvorming is gaande. Koopkansen zolang de koers boven €18 noteert. Royal Dutch Shell

Hoog tijd om het berenspoor af te sluiten. Bij een witte candle op of boven de 10+ zijn er kansen voor een herstelrit richtinh €16 of €18. Speculatief en spannend steunscenario.

En dan nog: de shorts

Turbo-aanbieder BNP Paribas is mede-organisator van de Hollandse aandelenavond en aangezien turbo's de prettige eigenschap hebben dat je er ook mee short kan gaan, vroegen we de experts ook welke aandelen zij rijp vinden voor een koersdaling - en dus voor een shortpositie.

In de keuze van shorts kwamen we ook een doublure tegen. Sterker, het geplaagde Air-France-KLM bleek bij meer analisten dan de twee hieronder op het shortkandidatenlijstje te hebben gestaan:

Jim Tehupuring: KPN

Wouter Slot: AMG

Jos Versteeg: Air France-KLM

Nico Inberg: Air France-KLM

Ralph Wessels: Randstad

Nico Bakker: Heineken

Uiteraard geldt bij al deze tips de basisregel van beleggen: doe vooral ook zelf uw huiswerk. Tips zijn er ter inspiratie, en zijn geen instructie.

Inschrijvers voor de Hollandse Aandelenavond ontvangen binnenkort een link om het hele seminar nog eens rustig terug te kijken. Abonnees op IEX magazine kunnen volgende week een uitgebreide terugblik op de avond teruglezen.