BeursVandaag: Rapen zijn gaar

Dat was even een nare streep naar beneden gisteravond op Wall Street. Plotselinge sell-off, Typisch 2020.

Zeg het maar, Washington wil er gewoon niet uitkomen voor de verkiezingen volgende maand? Het lukt het Witte Huis en Reps en Dems (geeft u zelf iemand de schuld) niet om een nieuw stimuleringsplan in elkaar te fietsen, waar zelfs de Fed-voorzitter een paar uur eerder nog op aan drong, of op hintte.

Investors, who had been counting on more fiscal stimulus to support the U.S. market, dumped stocks after President Trump called off talks with Democratic lawmakers on a coronavirus relief bill. More here: https://t.co/VN2jXocHfR pic.twitter.com/QhjJkWj1B3 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2020

Meer nieuws, Amazon (-3,1%), Alphabet (-2,3%), Apple (-2,9%) en Facebook (-2,2) moeten voortaan op eieren lopen. Het Congres is klaar met hun agressieve expansie- en concurrentiedrang en misbruik van hun dominante positie, zoals Washington het ziet. Misschien komt het wel tot opsplitsingen.

Wat dat betreft is het afwachten wat nu het concrete vervolg is. In ieder geval hoeft u hier als aandeelhouder niet meteen van te schrikken, de som der delen wil nog wel eens meer waard zijn. Niettemin is het opmerkelijk hoezeer de politiek tegen Big Tech tekeer gaat. Microsoft blijft buiten schot.

Stoere taal, maar rijkelijk laat dit, is zo'n beetje te teneur in de reacties.

A House of Representatives antitrust panel took Amazon, Apple, Facebook and Google to task in a scathing take-down for what the committee saw as a gross abuse of power aimed at squelching competition. More here: https://t.co/TEiM15QBaE pic.twitter.com/TJsmBHiu3m — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2020

Is er is geen nieuws op Beursplein 5, behalve een handvol adviezen:

Heineken: naar buy van hold en naar €95 van €75 - Jefferies

Boskalis: naar €23,20 van €11,42 - HSBC

PostNL: naaar €3,60 van €2,60 (buy) - Bank of America

PostNL: naar €3 van €2,60 (hold) - Jefferies

Signify: naar €39 van €35 - Citigroup

Marel: naar €4,85 van €44,75 - JP Morgan

Dankzij de aantrekkende dollar wellicht - dit verschilt ook nog wel eens van dag tot dag - blijft de Europese futures een afstraffing bespaard. Goud en zilver staan ook hoger en dat ziet u ook niet altijd bij een stijgende dollar. Misschien niet onlogisch met die mislukte stimuleringsgesprekken,

Ach, eigenlijk valt het allemaal wel mee. De koersen wapperden dit jaar af en toe harder zonder nieuws.

Kan iemand de Duitsers even wakker maken? Rustig aan het rentefront, wel tikt de VS twee basispunten bij.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:40 Brussel legt nieuwe tarieven tegen dumpen staal op

07:22 Eerste cryptobedrijf opgenomen in register DNB

07:21 Maker Levi's boekt onverwacht winst

07:20 Belgische boete voor Value8

06 okt Amerikaanse commissie pleit voor opsplitsen 'Big Tech'

06 okt Trump twittert beurzen New York omlaag

06 okt Trump beëindigt onderhandelingen over coronasteun VS

06 okt Franse statistiekbureau: economisch herstel stagneert

06 okt Gemengd beeld op Wall Street

06 okt WTO: daling wereldhandel dit jaar minder hevig dan gevreesd

06 okt NIBC verschuift deadline voor Blackstone-deal

06 okt Apple komt met nieuwe producten, kenners verwachten 5G-telefoons

06 okt PostNL grote winnaar op lager Damrak

Nakomertje:

07 Oct - 08:03:51 [RTRS] - NEWAYS ELECTRONICS - BY MUTUAL AGREEMENT ADRIE VAN BRAGT, CHIEF OPERATING OFFICER WILL BE LEAVING COMPANY AS PER 31 DECEMBER 2020

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Beurzen China gesloten i.v.m. National Day

08:00 Duitsland industriële productie aug +1,5% MoM

14:00 Just Eat Takeaway Bava

16:30 VS olievoorraden

20:00 FOMC notulen

En dan nog even dit

Zo:

Samsung likely to post 35% surge in third-quarter profit as smartphone sales recover https://t.co/c04HK9wZtB pic.twitter.com/nUFZyvW8u3 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2020

Olie maar weer eens:

Sole survivor? Saudi Arabia doubles down on oil to outlast rivals https://t.co/54pzkDGF6U pic.twitter.com/6GFW4UMgaj — Reuters Business (@ReutersBiz) October 7, 2020

China gaat haar eigen gang:

China is investing tens of billions of dollars in new mega-refineries even as its fuel demand is expected to peak within five years https://t.co/QeWZTsaGft — Bloomberg Markets (@markets) October 7, 2020

Voor liefhebbers:

Here's the growth story behind the September awakening in Value stocks https://t.co/hK1jaXiqxd — Bloomberg Markets (@markets) October 7, 2020

Inderdaad, iets is pas een probleem als we dat vinden?

We spoke with top economists about the national debt, which is now worth over $26 trillion — and they told us they’re not too concerned. Watch the full video here to learn more: https://t.co/YEXsEXovJi pic.twitter.com/T9u8c5UKdH — CNBC (@CNBC) October 7, 2020

Ook al in Duitsland?

Good morning from Germany, where parts of middle class can no longer afford real estate. This is not only b/c of increased house prices but also b/c subprime loans have become unaffordable. Risk premium for loans w/o down payment has jumped to 0.83% https://t.co/q3wJEz9rQT @welt pic.twitter.com/dL598leLml — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 7, 2020

Dat vindt u alleen niet terug in de koers van Ajax:

Tja beleggen kan Marc Overmars wel #Ajax pic.twitter.com/GoXIdJWuwr — Albert Jellema (@AlbertJellema) October 7, 2020

Tot slot, dag Eddy:

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.