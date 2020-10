De vlag voor de AEX staat onder druk. Technisch breekt het patroon met lagere toppen.

De AEX tracht uit een vlagformatie te breken. Ik denk nog steeds dat een opwaartse uitbraak kansrijk is. Technisch lijkt het er op dat de AEX het correctieve patroon aan het verlaten is.

Vlagformatie

Zoals ik al eerder heb aangegeven tekent het correctieve patroon van de AEX zich als een vlagformatie af. De vlagformatie staat binnen de TA bekend als een tijdelijke onderbreking van een bestaande trend.

Bij een stijgende trend zal de vlag altijd neerwaarts bewegen, en vice versa. Zie ook de uitleg van de vlagformatie en de voorbeeldgrafiek ervan helemaal onderaan deze column.

De AEX lijkt deze vlagformatie langzaam te breken. Ik ben heel behoedzaam in mijn formulering, want we mogen niet te vroeg juichen. Vandaag bespreek ik het vlagscenario. En de voorwaarden waaraan een uitbraak moet voldoen.

Voorzichtige blik omhoog

De Nederlandse beurs heeft de afgelopen maanden de steunzone van 528,68 punten (de bodem van 6 maart) stevig aangestampt.

Het technische plaatje van de AEX-index bleef kwetsbaar, zolang de dalende toppen op verkoopdruk in de markt bleven wijzen. Nu echter deze vlag langzaam gebroken wordt, kunnen we voorzichtig opwaarts kijken.

Zoals gezegd hangt een vlagformatie doorgaans halverwege de trend. Pas bij een solide en overtuigende opwaartse uitbraak uit de vlagformatie kan de opmars worden voortgezet.

Twee voorwaarden

De uitbraak uit de vlag moet aan deze twee voorwaarden voldoen om geldig te zijn:

Ten eerste moeten de omzetten tijdens de uitbraak hoog zijn. Het omzetprofiel verbetert wel, maar nog niet voldoende.





Ten tweede moet de uitbraak overtuigend en solide zijn. Dat wil zeggen dat er geen tussentijdse winstnemingen mogen plaatsvinden. De AEX moet de uitbraak dus wel zien vast te houden.





En last but not least dient de vlag bevestigd te worden met een doorbraak boven de top van de vlag; in dit geval de weerstand van 589,40 punten.

Vooralsnog wordt nog niet aan de voorwaarden voldaan en is de race nog niet gelopen.



Op dit moment kijken we eerst of de omzetten alsnog toenemen. Daarnaast wachten we op een doorbraak boven de weerstand van 589,40 punten.

Na een geldige uitbraak kan de AEX doorstomen naar 632,12 punten, waar de top van februari ligt.

Maar alleen indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kan op basis van de vlagformatie een koersdoel rond 728,20 punten berekend worden. Zie mijn uitleg onderaan deze column.

Berekening koersdoel

Dit koersdoel berekenen we door eerst de afstand tussen de maartbodem (389,60) en de top van de vlag (589,40) uit te rekenen. De afstand daartussen bedraagt 199,80 punten. Deze uitkomst tellen we op boven de bodem van de driehoek op 528,68 punten. Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 728,20 opleveren.







Uitleg vlagformatie