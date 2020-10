Slotcall: Herna rally!

Per saldo doet de AEX (-0,5%) het rustig aan vandaag, maar onderliggend zijn de bewegingen fors. Het zijn vooral de afgestrafte aandelen die vandaag komen bovendrijven.

Wie financials, winkelvastgoed, bouwers en oliebedrijven in portefeuille heeft, is vandaag de man. Met name Aegon (+6,1%), ABN Amro (+5,0%) en ING (+5,0%) hebben het op hun heupen. De gehele Europese bankensector ligt er vandaag goed bij.

NN Group (+1,1%) is terecht gekomen op het favorietenlijstje van Credit Suisse, maar de koersreactie op het nieuws valt erg tegen. Blijkbaar wil de markt vandaag gewoon de 'losers' kopen. Dat is NN Group dus niet.

Powell spreekt

Fed-voorzitter Jerome Powell liet vanmiddag weten dat hij zich zit te ergeren aan het politieke spel rondom het nieuwe coronasteunpakket. Hij zei dat het herstel van de Amerikaans economie nog een lange weg heeft te gaan en dat fiscale- en monetaire stimulering noodzakelijk is.

Wat Powell betreft is dit voor beleidsmakers niet het moment om het voet van het gaspedaal te halen. Hij verwijst hiermee naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigen, Nancy Pelosi, en de Amerikaanse Minister van Financiën Steven Mnuchin.

Beide partijen onderhandelen nog altijd over een nieuw steunpakket, maar het wil niet echt vlotten. Pelosi klaagde eerder op de dag al dat er nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Powell hoopt de onderhandelaars met de volgende woorden te overtuigen van de noodzaak van een deal.

"Het economisch herstel zal sneller verlopen als er zowel monetair als fiscaal gestimuleerd wordt. Mocht het herstel onverhoopt vertraging oplopen dan zou dit de bestaande ongelijkheden in onze economie kunnen verergeren en dat is een tragedie". Hier is absoluut geen woord Spaans bij.

Fed Chair Powell calls for more help from Congress, says there's a low risk of 'overdoing it' https://t.co/ItW8H91zkV — CNBC (@CNBC) October 6, 2020

De dag van PostNL

Voor de coronacrisis had PostNL (+12,2%) een patent op winstwaarschuwingen. Met het waarschuwen van de markt gaat het bedrijf vrolijk door, alleen nu in omgekeerde richting. De post- en pakketbezorger rekent op een EBIT (winst voor belastingen en rente) van €175 miljoen en dat was begin dit jaar nog €120 miljoen.

De oorzaak is bekend. Door de coronacrisis is er een nieuwe groep mensen bijgekomen die zijn spulletjes online koopt. Dit speelt PostNL in de kaart, omdat de bezorger in een wijk meer pakketjes kan afleveren. Dit komt de efficiëntie en dus de winstgevendheid ten goede.

Een tweede meevaller is dat het bedrijf door een sale-en-leaseback overeenkomst de schuldpositie verlaagt. De leverage-ratio komt daarmee onder de 2, waardoor beleggers mogen rekenen op een aardige winstuitkering. De IEX-Beleggersdesk gaat uit van zo'n €0,10 per aandeel, maar het zou ook meer kunnen worden.

Toch draagt een belegging in PostNL nog altijd risico's met zich mee. Welke dat zijn, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven redelijk dicht in de buurt van de slotstand van gisteren. Wat opvalt, is dat de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (+3 basispunten) verder oploopt. Gisteren kwamen er ook al zes basispunten bij.