Waarom zou u uw hypotheekrente vastzetten?

Dec 2007 gingen wij op gesprek voor een hypotheek voor ons gezamenlijke huis (ik had al 5 jaar een eigen appartement, mijn geliefde huurde).

Nota bene 2 man van Rabobank Private Banking (niet dat ik zo vermogend ben maar en oom wel en zodoende werd het gesprek door deze mannen gevoerd) stelden voor om de renste voor "langere" tijd vast te zetten.

Met langer dachten zijn op zijn minst 10 jaar maar eigenlijk leek hun 20 wel het best. De argumenten:

- zekerheid

- als jullie dadelijk kinderen willen

- weet elke maand waar je aan toe bent

etc etc etc etc



Mijn appartement had ik op variabele n ik had meegemaakt dat je van 4,7 maar 4,1 naar 3,1 kon zakken in 5 jaar tijd.

Ene J.Koets had (en heeft een collumn) op een website genaamd IEX en die zegt ook dmv allerlei historische grafieken dat je met variabele rente altijd voordelig uit bent.

Op de korte termijn zagen zij een evt stijging van de rente aankomen. Ik riep toen al, rente zal nooit hard stijgen want met een afkoelende economie en evt recessie in aantocht zal de overheid altijd laag houden om de boel aan te zwengelen.

Nou ik kon praten als Brugman maar vrouwlief koos toch door de druk van die twee groter geleerde Rabo Private Banking mannen voor de zekerheid.

Ik heb daar nog net 10 jaar uit weten te slepen.



januari 2008 passert de akte, 10 jaar vast voor 5,3%. Van Lehmann Brothers had nog niemand gehoord tenzij je net als de meeste lezersdagelijks over dit soorty site's zwerft.

Crisis maanden okt-dec 2008 begin 2009 heb ik inderdaad even 6,1% rente betaald over mijn appartement, dus ja zeker een rente kan binnen 12-18 maanden van 3,1 naar 6,1 stijgen.

Maar daarna, de rest is geschiedenis en godzij dank verviel 2 jaar geleden die 10 jaars vaste rente.

in middels 2 kinderen, incl opvang etc, kan ik je vertellen dat die extra gratis € 800,- per maand best lekker is.

Mijn vrouw luistert voortaan naar mij als het op financiële beslissingen aankomt, en de Rabo mag mij bellen, maar ik neem niet meer op als ze me willen adviseren.



Wil alleen maar zeggen, Jos, alnog hartelijk dank voor je collums, het lag niet aan jou maar je had wel gelijk.



Ik durf trouwens ook wel een flesje te wedden dat we binnen nu en een paar jaar een Hypotheek rente onder de 1% of zelfs negatief gaan zien, dus 20 jaar vastzetten, ik denk het nog steeds niet.