6 Beursexperts, 18 kooptips: Hollandse Aandelenavond 2020

Vanavond is het zo ver. Dan komen de beste beursanalisten van Nederland in actie. En u kunt daar bij zijn, via een livestream! Deelname is gratis.



Kijk vanavond, 6 oktober, live mee naar wat al meer dan een decennium het beste evenement voor beleggers in Nederlandse aandelen is: de Hollandse Aandelenavond. De Hollandse Aandelenavond Op deze avond, mede georganiseerd door BNP Paribas, ziet u zes van de beste Nederlandse beursanalisten in actie, die ieder hun drie favoriete Nederlandse aandelen voor het komende jaar zullen presenteren.



We hebben ze tevens uitgedaagd om ieder met één verkooptip (short) te komen. Na afloop van de zes pitches nemen de experts plaats aan tafel voor een paneldiscussie. Die wordt op het scherpst van de snede gevoerd en levert zodoende nog weer nieuwe ideeën en inzichten op. Zes topanalisten De line-up van experts bestaat uit een mix van technische en fundamentele analisten die voor Nederlandse beleggers nauwelijks nog introductie behoeven: Nico Bakker (BTAC/TheDailyTurbo)

Nico Inberg (IEX Beleggersdesk)

Jim Tehupuring (ProBeleggen)

Wouter Slot (IEX en Tostrams.nl)

Jos Versteeg (InsingerGilissen)

Ralph Wessels - (ABN Amro) De presentatie is in handen van Erik Mauritz (BNP Paribas) en Pieter Kort (IEX). Iedereen kan meekijken Gezien de Covid-19-situatie is de Hollandse Aandelenavond dit jaar alleen online te volgen via een livestream. Er zijn geen kosten aan verbonden. U ontvangt ruim vooraf instructies over hoe u de uitzending kunt volgen. Klik hier om u aan te melden Het programma van de online uitzending Aanvang: 19:30 uur

Pauze: 20:40 uur

Paneldiscussie: 20:45 uur

Einde: 21:20 We hopen u te mogen verwelkomen tijdens weer een prachtige Hollandse Aandelenavond!

