Tracker Tips: Tijd voor een vastgoed-ETF?

Het coronavirus heeft een verwoestende werking gehad op de Europese vastgoedmarkt, en dan met name het winkelvastgoed. Geeft de recente waardedaling een beleggingsopportuniteit, gezien het historische rendementsverleden, of is onroerend goed als beleggingscategorie door covid-19 uit de tijd?

Historische voordelen

Het voordeel van het beleggen in onroerend goed was van oudsher de lage correlatie met vooral obligaties. Dit effect staat ook wel bekend als een diversificatie-voordeel.

Een ander beleggingstheoretisch voordeel ligt in het afwijkende cyclische gedrag van onroerend goed. Het verband tussen het rendement en de conjuncturele cyclus wijkt doorgaans af van met name hoe dat bij aandelen gaat.

Verder kent vastgoed het betrekkelijk hoge en meestal redelijk stabiele directe rendement uit de huuropbrengsten verminderd met de financierings- en beheerskosten.

Ten slotte heeft vastgoed de mogelijkheid dat de inflatie gecompenseerd wordt door een stijging van de huurinkomsten of een stijging van de waarde van het object.

Alternatieve beleggingscategorie

Vastgoed als alternatieve beleggingscategorie heeft doorgaans een weging in een beleggingsportefeuille tussen 5 en 15%, afhankelijk van het risicoprofiel. Door lagere koersen zakt het relatieve gewicht automatisch in een lopende portefeuille. Dit kan men eventueel bijsturen door vastgoed in de asset-mix bij te kopen of eventueel het aandeel van vastgoed te verzwaren als er ruimte is qua risicoprofiel.

Sinds het begin van dit jaar is het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield met 78% gedaald van ruim € 140 naar ongeveer € 30 op dit moment. Dat is een zeer heftige afwaardering en biedt naar mijn mening kansen, als er een vaccin op de markt komt tegen covid-19.

In de retailmarkt is het dus een waar bloedbad, maar er is ook achteruitgang bij kantoren en bedrijfsruimte, doordat sommige bedrijven bijna stilliggen en kantoortuinen momenteel dunbevolkt zijn.

Boerenverstand

Mijn boerenverstand vertelt mij dat koersen van vastgoedaandelen gaan herstellen als winkelstraten weer vollopen en mensen minder thuis willen werken. Beurzen reageren altijd overdreven en dat is bij vastgoed niet anders.

Als ‘trackerfiel’ adviseer ik dan ook, als u op de huidige lage waarderingsniveau’s wil inspelen, om een ETF aan te kopen. Ook hier is de keuze weer reuze en breng ík een duurzame vastgoedtracker opnieuw onder de aandacht wegens het in mijn ogen gunstige koersverloop.

De BNP Paribas Easy ETF FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green met ticker GREAL en isincode LU2008763935 is verhandelbaar op Euronext Parijs en kost jaarlijks 0,4%.

Deze tracker bestaat nu een klein jaartje en is vanaf de top van € 11,45 medio februari binnen een maand gezakt naar € 6,55 half maart. Sindsdien is de koers hersteld naar het huidige niveau van € 8,75.

Top 10

De 10 grootste bedrijven in de mand qua weging staan in onderstaande tabel.

Hierbij de opmerking dat residentiële eigenaren en ontwikkelaars als Vonovia, Deutsche Wohnen en LEG ruim vertegenwoordigd zijn. Deze subsector blijft het ondanks corona goed doen en dit trio is vanaf de dip in maart flink hersteld en staat weer ruim boven de koersen van begin dit jaar.