BeursVandaag: Zat te doen weer

De dag begint goed! PostNL doet het tegenwoordig ieder kwartaal met een reversed winstwaarschuwing.

Ik weet niet of er een ondergestoft dividendvoorstel lag, maar die EBIT-verwachting mag er zijn. in juli werd die verwachting verhoogd naar sterk boven bandbreedte van €110-130 miljoen.



Alfen zoekt het dan weer over de grens. Britse grens nog wel.

06 Oct - 07:25:17 [RTRS] - ALFEN NV - PARTNER OF CHOICE TO SUPPLY SMART EV CHARGING STATIONS TO LONDON BOROUGH OF NEWHAM

06 Oct - 07:25:35 [RTRS] - ALFEN NV - SUPPLYING 80 PUBLICLY ACCESSIBLE EV CHARGE SOCKETS FOR THE LONDON BOROUGH OF NEWHAM

Het brekende nieuws is wat mij betreft niet zozeer dat president Donald Trump terug in het Witte Huis is - al dan niet helemaal beter - maar dit. Deze week verschijnt een rapport van het Congres over Big Tech en daarin zou expliciet het woord opsplitsing staan, als Amazon, Alphabet, Apple en Facebook te ver gaan.

Wat dat is? Bijvoorbeeld bij hun neiging tot - citaat - killer acquisitions. Eens ziens wat big en gewone tech hiermee doen vandaag.

U.S. House's antitrust report hints at break-up of Big Tech firms: lawmaker https://t.co/3BE35ot6Qj pic.twitter.com/i0W2RYs51J — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2020

Verder is er nu ook internationaal bar weinig nieuws. De futures openen net hoger na een mooi avondje Wall Street, de dollar staat op 1,18 en China is de hele week dicht.



Op de afdeling vastrentend lopen ze ook nog niet te hollen:

Analistenadvies luidt als volgt en bij Credit Suisse is de dienstdoende aandelenvorser Nederlandse financials wakker geschoten. Hij/zij ruilt zogezegd ASR in voor NN:

Adyen: starten met outperform en €1861 - Credit Suisse

ASR: naar neutral van outperform en naar €33 van €28 - Credit Suisse

NN: naar outperform van neutral en naar €38 van €28 - Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar 830P van 1180P - Citigroup



De AFM meldt deze shorts:



De agenda en kijk dat Duitse cijfer eens:

00:00 Beurzen China gesloten i.v.m. National Day

08:00 Duitsland fabrieksorders aug +4,5% MoM (verwacht +2,8% MoM)

14:00 VS IEA Short Term Energy Outlook

14:30 VS handelsvoorraden aug -64,4B

Eerlijk gezegd lijkt me Big Hit en bitcoin niet een manier om vermogen op te bouwen, maar ik ben dan ook 50+:

Retail demand for BTS' label shares strong but falls short of expectations https://t.co/7lFXtf068z pic.twitter.com/1unICE8PWi — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2020

Breng maar naar de beurs Elon, nog meer koerspret:

Musk's SpaceX wins Pentagon award for missile tracking satellites https://t.co/tx13lIobwM pic.twitter.com/NuSAA5YS9E — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2020

Oef...

U.S. commercial bankruptcies up 33% year to date https://t.co/acYcDj1Nw6 pic.twitter.com/jUuaaJ7uyt — Reuters Business (@ReutersBiz) October 6, 2020

Ook versnelling van een trend?

Goldman Sachs says Asia is 'best positioned' for economic recovery https://t.co/dEGO8lETUc — CNBC (@CNBC) October 6, 2020

De hele FC Robinhood mag de markt weer redden :-)

OOPS! Insiders disclosed selling $287.1 million of shares in the week ended Oct2 and buying $19.5 million. Purchases were the lowest since $13.8 million in the week ended July 31. So far this year, insiders reported $1.65bn of purchases and $15.1bn of sales.(via BBG) pic.twitter.com/FetFeMgcAf — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 5, 2020

Oh wacht, daar zijn ze al?

Retail investors, who have grown into a stock-market force this year, recently boosted their optimism to the highest level of 2020 https://t.co/nsAXzw5uME — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2020

Geldt ook voor trackers:

Apple’s unprecedented market weight creates headaches for stock managers when it rallies: They never own enough of it https://t.co/hAZd0u3Ir8 — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2020

Nooit van gehoord, maar als de knaken maar onze kant op komen, Frank:

Frank Elderson is on course to become the first Dutchman in 17 years to serve on the ECB's top policy team https://t.co/tV0w48O6tH — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2020

Logisch, de Amerikaanse president heeft alles opgegeten? Van Gilead, u weet het.

'Nederland kampt met tekort aan virusremmer remdesivir' https://t.co/L810BYtgGV — NOS (@NOS) October 6, 2020

Nee, die zou ik ook niet hebben verzonnen... Zien of dit ook voor de rest gaat gelden en dan weet u wel wat ik bedoel:

In Hong Kong -- the world’s most unaffordable housing market -- rents are staying exorbitantly high despite the pandemic and a severe recession https://t.co/dUNSe5VCZ0 — Bloomberg Markets (@markets) October 6, 2020

Iets om over na te denken en wat mij betreft vooral over risico:

Americans have never been more unified in their belief that there is absolutely no downside to borrowing trillions more to send checks to people who never lost their job or income - for a second time. Socialism is not coming to America - it's already here - in both parties. — Charlie Bilello (@charliebilello) October 5, 2020

Over the last 15 years, the US National Debt has increased at a rate of 8.5% per year vs. an increase in US economic growth (nominal GDP) of 2.8% per year. pic.twitter.com/DRY7sXxPia — Charlie Bilello (@charliebilello) October 5, 2020

Veel plezier en succes.