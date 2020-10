Slotcall: "2021 wordt beste beursjaar ooit"

De AEX (+0,9%) kent een uitstekende beursdag. Wie zich ook uitstekend voelt, is de Amerikaanse President Donald Trump. Zijn gezondheidssituatie verbetert met de dag en hij is het twitteren nog niet verleerd.

Het lijkt er zelfs op dat Trump op weg is om het werelduurrecord qua twitterberichten te verbeteren.

Donald Trump heeft denk ik wat oppeppers gekregen https://t.co/Y6o1ev9ek6 — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 5, 2020

Ook het optimisme van de President over de aandelenmarkt is gegroeid, want volgens hem zou 2021 weleens het beste beursjaar ooit kunnen worden. U kunt zeggen wat u wil, maar feit blijft dat Trump gewaagde uitspraken niet schuwt. En wie weet krijgt hij nog gelijk ook. Als de Fed de geldkraan nog even verder open gooit dan is alles mogelijk.

“I’m voting for Donald Trump. My father is a Union Worker and his 401K has tripled under President Trump.” USA Voter. @foxandfriends Thank you, and remember that the Stock Market is getting ready to break its all time high. NEXT YEAR WILL BE THE BEST EVER. VOTE, VOTE, VOTE!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Alle gekheid op een stokje: de reden dat de koersen vandaag omhoog lopen, is inderdaad de verbeterde toestand van de Amerikaanse President. Daarnaast helpen meevallende inkoopmanagersindices over de Europese- en Amerikaanse dienstensector een handje. Met name de Amerikaanse PMI (57,8) is bijzonder goed.

KPN in de lift

Binnen de AEX is KPN (+4,5%) de grote winnaar. Vrijdag lag het aandeel er ook al als een dijk bij en nu weten we waarom. In een interview met het Financieel Dagblad zegt Marieke Snoep, Chief Business Markets bij KPN, dat de winstgevendheid van de Zakelijke dienstverlening begin volgend jaar gaat verbeteren.

Dit is een meevaller, want in de eerste helft van dit jaar daalde het bedrijfsresultaat van het zakelijke segment juist met 8,5%. Hier staat tegenover dat zij zegt dat de keiharde kostenbesparingen de omzetverliezen niet oneindig kunnen compenseren. Het glas is echter halfvol bij beleggers.

De koers van KPN kon ook wel een oppepper gebruiken, want ten opzichte van branchegenoot Deutsche Telekom blijft het aandeel de afgelopen vijf jaar flink achter. Ook in vergelijking met de AEX is de underperformance groot. Alleen Orange rendeert slechter.

Lucas Bols

De topper van de dag is Lucas Bols (+15,2%). Er zit fantasie in het aandeel nadat Enix zijn belang in de destillateur heeft verhoogd naar 15%. Enix is de holding van Fons Walder. Deze man is niet alleen zeer rijk, maar hij heeft ook de nodige affiniteit met de jenevermarkt.

De hoop van speculanten is dat hij het bedrijf van de beurs haalt. Janette Buitenkamp van Aberfeld Vermogensbeheer gooide afgelopen zondag olie op het vuur door in het televisieprogramma BusinessClass te stellen dat een overname goed mogelijk is.

De IEX-Beleggersdesk vindt een overname echter onlogisch. Onze argumenten leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes vliegen werkelijk omhoog. De Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier dikt maar liefst zes basispunten aan. Dit zijn bewegingen die we maar zelden zien.