High frequency traders: en de scherpste prijs gaat naar...

Het is een kwartiertje fietsen van het Damrak naar de bekende Amsterdamse Albert Cuypmarkt. Ik geef u de gebruiksaanwijzing, want oh oh oh:

Zet uw fiets op slot, liefst twee sloten en ergens goed aan vast

Berg uw portefeuille en smartphone minimaal achter een rits op

Draagtassen is een risico, een rugzak is veiliger

Let bij iedere kraam goed op uw beurt, kijk continu om u heen, want er zijn voordringers en zakkenrollers

Let op dat u die mooie sinaasappels van óp de toonbank krijgt en niet die halfrotte van ónder de toonbank

Let op dat als de marktkoopman/vrouw u de zak met appels overhandigt, niet een van die vlugge rotjochies op de markt er snel een voor uw neus uit vist

Als u héél laat bent op de markt, kan u nét een mooie korting krijgen, of nét achter het net vissen

Vraag u niet af of de marktkoopman/vrouw een vergunning heeft, of zijn haar handel helemaal kosher is, of de kooplui en vergunning dezelfde zijn, of de marktmeester niet corrupt is en of dat misschien doorsijpelt naar hogere regionen. In het verleden gebeurde er nog wel eens wat..

Daar zijn ze weer, de HFT'ers

U zou bijna niet meer naar de Albert Cuyp gaan! Een markt is mensenwerk en waar die zijn, zijn zonden. Toch doen daar iedere dag veel mensen met veel plezier hun boodschappen. Zonder nadenken houden ze rekening met boevenstreken en verder merken ze er niks van of alles wel 100% klopt (niet dus).

Op het Damrak is het niet anders. Financiële markten zijn óók markten, waar het vlees zwak is. Gelukkig is er alomvattend toezicht, staan er strenge straffen op misbruik en wie wordt betrapt op iets onoorbaars is zijn of haar reputatie voorgoed kwijt. En toch gebeurt er af en toe nog wel eens wat. Of lijkt het daar op.

Bekendste voorbeeld zijn overnames, waarbij in de dagen voor het nieuws er plotselinge grote kooporders zijn. Bekendste, meest besproken, zelfs verfilmde, volop gedocumenteerde en steeds weer terugkomend voorbeeld deze eeuw zijn high frequency traders (HFT'ers) die beursorders te vlug af zijn. Vandaag FD weer.

Al sinds het stenen tijdperk: wie het eerst komt...

Een aanleiding is er niet, maar ik heb een vermoeden waar dit verhaal vandaan komt. HFT'ers hebben in het digitale tijdperk namelijk kleine daghandelaren weggevaagd. Die leefden vaak van kleine marktvoordeeltjes met arbitreren et cetera, maar ook voorkennis (van vriendjes) over orders die er aan kwamen.

Die uitgespeelde handelaren klagen over HFT'ers, die hun het brood uit de mond stoten. Zoals zij dat zelf deden... en zo komen we uit in 1602, toen de handel in VOC aandelen ontstond. Wie toen letterlijk het eerst bij de brug was, had de beste prijs. Is er principieel verschil tussen snelle benen, of een snelle lijn?

Vind daar zelf iets van, maar ik kom het ook tegen (ik dank de tipgever) in het Meanderful Blogspot van een Amerikaanse trader van januari 2018. Geen gemakkelijke kost, maar als u het hele stuk leest, lijkt het wel alsof u de Euronext casus van FD voor u ziet. Ik citeer uit het blog:

Most exchanges and even pre-electronic, pre-bronze-age markets have always worked that way. This is simply because the person closest hears first.

Usually, the order placer recognises the acknowledgement first, even if just a hand signal.

In the electronic world, it is a natural outcome of simple system architecture due to market data taking extra steps of processing and thus being more delayed.

Het blog handelt over de Chicago Mercantile Exchange (CME), waar om onduidelijke redenen in de loop van de jaren verschillende snelheden in het systeem slopen. Wall Street Journal heeft daar uitgebreid over geschreven en die links vindt u allemaal in het blog. Hier een WSJ filmpje uit 2013 over HFT:

De een zijn rat race...

Uit die tijd dateert ook dit op deze site stukgelezen interview met toenmalige IMC managing director Remco Lenterman, tegenwoordig werkt hij voor Citadel. IMC en Optiver zijn twee grote Nederlandse namen in market making en hft. Uit het hele lange verhaal, hier een idee wat er allemaal in staat.

Schijnquotes, schijnliquiditeit, voorkennis , frontrunning zijn allemaal termen die regelmatig vallen en de beschuldigende vinger wijst hierbij al snel naar HFT’ers. Dát IMC is het beu dat de HFT industrie constant in een negatief daglicht staat, aldus Lenterman die stelt geen enkel geheim te hebben.

Dit verhaal is ook weer niet onomstreden. Zo is het als buitenstaander lastig precies een beeld te krijgen van wat er letterlijk allemaal achter de schermen in nanoseconden gebeurt. Misschien moet u het ook als particuliere handelaar en belegger het, net als de shoppers op de Albert Cuyp, links laten liggen.

Het is namelijk een gevecht van grote handelshuizen onderling. Het kan zeker zijn dat u als actieve trader in vooral kleinere fondsen wel eens last hebt dat een prijs voor uw neus wordt weggekaapt, of dat een quote zomaar verdwijnt. De gemiddelde particulier heeft er echter... alleen maar voordeel van.

... is de ander zijn of haar voordeel

HFT'ers mogen nemen, ze geven in de vorm van liquiditeit en vooral dramatisch gedaalde beleggingskosten met hun ICT-race naar de bodem en de hoogste snelheid. BlackRock, Vanguard en meer hebben in verleden rapporten geschreven hoe dit het rendement van kleine (index)(beleggers ten goede komt. Kijk maar.

Ofwel, dit steeds terugkerende verhaal over die gemene HFT'ers leent zich fraai voor Hollywood, mooie krantenkoppen, spannende Tegenlicht uitzendingen en ronkende boeken, maar het is vooral hoe-een-markt-te-onderhouden-issue. OK, het kan de handel raken, maar voor beleggers is het vooral een zegen.

Over Citadel gesproken: dat koopt de order flows van diverse brokers, waaronder Robinhood, Charles Schwab en TD Ameritrade. Zo weet Citadel wat er naar de markt komt en neemt ze daar positie op in. Zelf vind ik dit niet kunnen, maar wie denkt dat er een gratis broker kan bestaan, verdient ook niet beter?

Genoeg nu, wie het laatst bij het koffiezetapparaat is, moet naar de Albert Cuyp om Vietnamese loempia's en verse jus d'orange te halen. Ik sta al bij het koffiezetapparaat, dus succes. Hoezo niet eerlijk...?