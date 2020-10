BeursVandaag: Lappenmand

President Donald Trump is herstellende volgens de networks, wereldwijd mag u van een tweede coronagolf spreken, brexit speelt weer op en de economische data houdt niet over.

En hoe staat het met de winstverwachtingen met het cijferseizoen volgende week al voor de deur (ASML)? Die data ziet u mijn vooruitblik van gisteren.



Is dit nu voor Beursplein 5 het nieuws van de dag? Ik dacht dat high frequency traders altijd sneller waren, in plaats van dat ze een voordeel kochten of kregen. Dat is wel een verschil. Ik twijfel alleen al ik de reactie van Euronext lees, want is er nou wel of niet sprake van zeg maar voortrekken?

'Je ziet dat de 'private feed' vaak iets sneller is dan de 'public feed'. Maar dit moet je niet groter maken dan het is, het gaat hier om enkele microseconden. Dit is niet zo met opzet in het systeem opgenomen, maar geconstateerd nadat het in gebruik was genomen.'

Dat met name kleine handelaren klagen is geen nieuws. Dat doen ze al heel lang, want dit was ooit hun voordeeltje. Hier leest u ANP, als u de link niet open krijgt.

Verder is er alleen kruimelnieuws op het Damrak. De CEO zet zijn bod op Altice door (en dat is niet voor €15).

We doen het vandaag met inkoopmanagersindices industrie en de eersten zijn al door. Ierland is een complete sof en de rest oogt ook niet al te vrolijk. Groeivertraging dus.

De koersen herstellen na vooral een technologie sell-off vrijdag, alles kleurt groen en de dollar is steady. Shanghai is de hele week dicht.

De rentes openen rustig. Niks bijzonders te zien.

