TA: Financiële markten op scherp

De coronabesmetting van Trump blijft de headlines beheersen. De financiële markten blijven technisch op scherp staan en deinen mee op de ontwikkelingen rond de Amerikaanse president.



De besmetting met Covid-19 van de Amerikaanse president Donald Trump heeft in eerste instantie slechts lichte technische schade aangebracht.



Hieronder bekijk ik de technische plaatjes van de euro/dollar, de Amerikaanse rente, Wall Street's paniekbarometer (VIX), de Nasdaq, de Dow Jones en de AEX.

Drie mogelijke scenario's

Eerst bekijk ik drie mogelijke scenario's. Hoe de coronabesmetting van Trump uiteindelijk gaat aflopen op de beurzen is lastig in te schatten. Naar verluidt komt de Amerikaanse president vandaag of morgen al terug in het Witte Huis. Hij zou het ziekenhuis dus mogen verlaten.

Scenario 1: Trump wordt beter en gaat weer aan de slag

Na het uitzitten van de quarantaine heeft hij nog zo'n twee weken de tijd om de verkiezingscampagne af te maken. De beurzen zullen volatiel blijven. Tot de verkiezingen op 3 november zal er technisch niet veel veranderen. Vooralsnog lijkt dit, na het laatste nieuws dat Trump het ziekenhuis mag verlaten, het meest kansrijke scenario.





Hij zal enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven, mogelijk tot na de verkiezingen. De beurzen zullen dit niet leuk vinden, want beleggers houden niet van onzekerheid en onduidelijkheid. Tot de verkiezingen op 3 november zullen de koersen onder druk staan. Daarbij kunnen de korte termijn steunniveaus breken. De AEX zakt dan richting 500 punten, zo'n 10% verlies ten opzichte van nu.





Mogelijk overleeft hij dit niet. De presidentsverkiezingen worden niet uitgesteld, grondwettelijk kan dat niet. De nieuwe presidentskandidaat wordt dan vicepresident Mike Pence. De beurzen zullen aanvankelijk fors dalen. Daarbij kunnen ook de lange termijn steunniveaus sneuvelen. De AEX zakt dan onder de 400 punten, zo'n 30% verlies ten opzichte van nu.

EUR/USD draait omlaag

De EUR/USD-koers ligt er technisch bezien niet meer sterk bij. Na het verlaten van de stijgende trend is de EUR/USD eveneens onder de laatste bodems rond 1,17 gezakt, waarmee het technische plaatje verder onder druk komt te staan.

Ook heeft de EUR/USD een lagere koerspiek gevormd, die verkoopdruk signaleert.







Amerikaanse 30-jaars rente klimt op richting weerstand 1,48%

Technisch draait de Amerikaanse 30-jaars rente voorzichtig omhoog. De correctieve beweging wordt opwaarts doorbroken.

Voor een nieuwe opwaartse technische impuls is een doorbraak boven de weerstand van 1,48% (de top van 10 september) noodzakelijk.

Na een uitbraak hierboven wordt 1,75% het volgende opwaartse koersdoel.



VIX index, Wall Street's paniekbarometer, krult omhoog

Er is sprake van toenemende onrust onder Amerikaanse beleggers. De VIX-index, Wall Street's paniekbarometer, heeft de correctieve fase verlaten.







Heftige reacties

De beurzen wereldwijd schrokken aanvankelijk heftig na het nieuws over de coronabesmetting van de Amerikaanse president Trump. Maar de uiteindelijke verliezen bleven beperkt. Alleen de Nasdaq heeft meer dan 2% ingeleverd. Enkele beurzen, waaronder de AEX, wisten zelfs in het groen te eindigen.

De eerste reacties op de coronabesmetting van Trump waren heftig. Vlak nadat het nieuws net bekend was, stonden de futures ruim 1% tot 3% in het rood. Maar nadat beleggers van de grootste schrik bekomen waren, kwamen er hier en daar koopjesjagers de markt in om te profiteren van de lagere koersen.



Dit gebeurde ook bij de Nederlandse beurs, die vrijdag hoger sloot. De winst bedroeg 0,46% op een slot van 553,12 punten.

Dat was ook het hoogste punt van de dag en dat is op zich een goed teken. Het geeft aan dat beleggers, vlak voor het weekend, nog een risico durven te nemen.

Het laagste punt van de dag, lag op 542,82, dus ruim 10 punten lager. Intraday is er dus een flinke swing gemaakt. Bovendien gebeurde dit met een redelijke omzet van 124 miljoen stukken. Dat komt overeen met ruim 1,9 miljard euro.

AEX zet druk op de dalende toppenlijn

Technisch geeft de AEX-index al een tijd een vlak koersverloop weer, met lagere koerspieken. Trump's corona-besmetting heeft hier geen verandering in gebracht.

Wij adviseren voorzichtig te blijven zolang er blijkbaar nog aanbod boven de markt hangt.





Technische schade Nasdaq 100 beperkt

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, is vrijdag 2,2% lager gesloten. De Nasdaq sloot nagenoeg op het laagste punt van de dag.

Deze correctie levert een kras op, maar geen grote deuk, laat staan technische schade. Deze daling zorgt er enkel voor dat de Nasdaq 100 index terugzakt naar de voormalige weerstand, gevormd door de koerstoppen van medio september.

Zolang de Nasdaq 100 index hierboven weet te blijven, handhaven we onze (gematigd) positieve visie.



De S&P 500 index corrigeert boven de steun 3.210,17

De S&P500 heeft vrijdag 0,92% ingeleverd. Daarmee is een groot deel van het openingsverlies wel ingelopen.

Technisch verliest de S&P iets aan kracht, want hiermee is de korte herstelbeweging naar onderen verlaten.

Dit herstel was ingezet van de bodem op 24 september rond 3.210,17 punten (de bodem van 24 september). Dus hier is sprake van een klein technisch krasje, maar geen grote schade.











Hieronder volgt mijn oorspronkelijke column van vrijdag 2 oktober.

TA: Wall Street technisch spannend

Technisch verbetert Wall Street, nadat betere economische data het chaotische verkiezingsdebat overschaduwt.

De coronabesmeting van de Amerikaanse president was tijdens het schrijven van onderstaande blog nog niet bekend. Ik zal er met een update op reageren, mochten zich technisch grote verschuivingen voordoen. Ik denk daarbij aan uitslagen van meer dan 2%. Via Twitter @RoyceTostrams zal ik dit bekend maken.

Wall Street heeft terughoudend gereageerd op het chaotisch verlopen verkiezingsdebat tussen president Trump en Biden. De beter dan verwachte cijfers over de arbeidsmarkt in de VS vielen wel in goede aarde. Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP is gebleken dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in september harder is toegenomen dan aanvankelijke prognoses. De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert.

Minder krimp

Daarnaast is de krimp van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal minder groot dan eerder was gevreesd. Verder rekenen beleggers op extra stimuleringsmaatregelen om de economie van de VS door de crisis te helpen.



Positieve impuls

Deze recente ontwikkelingen geven de beursgraadmeters een positieve impuls.

Ik heb hier eerder aangegeven dat de techsector lijkt te bodemen: https://www.iex.nl/Column/507104/TA-Tech-trekt-de-aandacht.aspx



Koopjesjagers

Ook bij andere aandelen dan tech lijken koopjesjagers van de recente koersdalingen te willen profiteren. Technisch lijkt ook de rest van Wall Street te verbeteren, zij het nog licht. Vooral de aandelen die recent een nieuw all time high hebben bereikt vallen in technisch opzicht op.

Eén ervan is farmaceutisch bedrijf Abbott Laboratories dat dit jaar beter heeft gepresteerd dan verwacht. Vooral de diagnostiekactiviteiten profiteerden van de corona-pandemi. Abbot hebben wij in augustus toegevoegd aan de defensieve Tostrams lange termijn portefeuille Wall Street.

Vandaag bespreek ik de S&P500 en Abbot Laboratories.



Wall Street verbetert iets

De S&P 500 index verbetert op de korte termijn nu de correctieve fase naar boven wordt gebroken. De S&P 500 index laat afgezien hiervan, bewegingen zien boven steun 3.210,17 (bodem van 24 september). Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand 3.588,92 (top van 2 september) noodzakelijk. De steun moet wel stand weten te houden.



Abbott Laboratories valideert de stijgende trend



In de recente terugval heeft Abbott Laboratories een hogere bodem achter gelaten, boven de top van 20 april. Dit valideert de stijgende trend. Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven. Deze biedt steun op 100,00 (bodem van 20 april).

Aangezien Abbot in uncharted territory beweegt, hebben we geen referentiepunten uit het verleden om de volgende weerstand te bepalen. Het koersdoel hebben we berekend rond 140,85.