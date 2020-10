Slotcall: Verrassend goede week

Dividend maakt de belegger lui, en daar maken de shorters dankbaar gebruik van. Uiteindelijk komt de koers van €15 terug binnen het jaar. Wellicht hoger indien Rusland en/of Midden Oosten problemen krijgen. SHELL zie ik nog wel fuseren, van grote jongen naar lilliputter, het virus was de trigger. Transitie is een mooi woord, maar is leuk voor erbij. SHELL zoekt een partner in zonne en windenergie, welicht Vattenfall of Samsung.