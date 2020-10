Slotcall: Verrassend goede week

Aegon

Het is even wennen om Aegon (+14,9%) bovenin het lijstje toppers te zien. Normaal gesproken is het aandeel een graag geziene gast in het lijstje bleeders. Dit keer niet, want na een adviesverhoging van JPMorgan Cazenove zit er wat fantasie in de koers.

De Amerikaanse zakenbank ziet interessante mogelijkheden om de winstgevendheid van de geplaagde verzekeraar op te krikken. Onder andere zou de Amerikaanse tak moeten worden opgesplitst. Het liefst ziet JPMorgan Cazenove dat Aegon alles opsplitst.

Of de nieuwe CEO, Lard Friese, zo ver wil gaan, is de vraag. Maar goed, hoop doet leven. De koers van Aegon stijgt deze week 15%. NN Group (+5,3%) en ASR (+3,2%) komen niet in de buurt. Op lange termijn ziet het beeld er iets anders uit, maar die grafiek bespaar ik u.