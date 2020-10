Fiat-rijders lachen iedereen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Fiat-rijders doen momenteel opvallend goede zaken in de Turbocompetitie. Ze steken met kop en schouders boven de andere deelnemers uit met een mooi rendement van ruim 17%. Op de tweede plaats schrijven bezitters van een Porsche ook nog groene cijfers, maar minder spectaculair: +2,7%. Bestuurders van alle andere automerken staan in de min. Alle provincies in het rood Verder valt op dat alle provincies gemiddeld een negatief resultaat behalen. Limburgers doen het het minst slecht met een min van ruim 3%, Noord-Hollanders sluiten de rij met 11,5% verlies. Qua leeftijden staan de twintigers (25 - 30) op de eerste plaats. Zij behalen een mooi resultaat van +8,4%, terwijl alle andere leeftijdscategorieën in het rood staan. Dames én heren hebben het lastig Dan nog even een blik op de mannen en de vrouwen: zij weten beide hun resultaten niet op te krikken ten opzichte van vorige maand. De dames staan nu 11,6% in het rood en de heren 7,8%. Over de maand september heeft de heer Kaspers onder spelnaam OKTAAF het hoogste rendement behaald: 296%. Hiermee wint hij een iPad; van harte gefeliciteerd! Ook maandelijks kans maken op een iPad? Doe dan vandaag nog mee met de Turbocompetitie!

