Tweederde beursexperts verwacht daling AEX in oktober

Het voorzichtige optimisme onder beursexperts van vorige maand bleek van korte duur. Het is weer somberheid troef, zo valt te concluderen uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam.

Iets minder dan de helft van de experts had al voorspeld dat de AEX-index in september zou dalen. Zij hebben gelijk gekregen, al bleef het verlies beperkt tot 0,27%. Daarmee was de Nederlandse beurs overigens een van de beste in de westerse wereld. Alleen de beurzen in Zwitserland en Noorwegen presteerden beter. De S&P 500 zakte met 4%.

Verwachtingen oktober: Somberheid troef

Bij de enquête van vorige maand was het aantal pessimisten voor het eerst sinds lange tijd weer in de minderheid. Maar van dat voorzichtige optimisme is niets meer over. Maar liefst tweederde van de ondervraagden denkt dat de koersen in oktober gaan dalen.

De lijst met mogelijke kopzorgen is indrukwekkend, aldus Van Zeijl: de presidentsverkiezingen in de VS, de tweede coronagolf, de huidige ontslaggolf en de Brexit.

Slechts 19% van de experts gaat uit van een stijging van de AEX. Een van de argumenten die werd genoemd was dat somber economisch gesternte leidt tot meer fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen. Slecht nieuws is goed nieuws dus.

De stemming onder de beursexperts voor oktober is als volgt:

18,5% is optimistisch (dat was vorige maand 27,1%)

14,8% is neutraal (tegen 28,6% vorige maand)

66,7% is pessimistisch (was 44,3%)

Saldo: -48,1%.

Verwachtingen langere termijn: 59% verwacht daling boven 6%

Ook voor het komende halfjaar viert het pessimisme hoogtij. 59% van de 27 deelnemende beleggingsprofessionals gaat zelfs uit van een daling van meer dan 6%. Een kleine 30% verwacht een stijging. De optimisten geven aan dat de problemen over de Amerikaanse verkiezingen en de Brexit dan voorbij zijn.

Dit zijn de verwachtingen voor de langere termijn:

29,6% is optimistisch (dat was vorige maand nog 22,9%)

11,1% is neutraal (tegen 40,0% vorige maand)

59,3% is pessimistisch (dat was 37,1%)

Saldo: -29,6%

'Tweede coronagolf funest voor economie'

De speciale vraag ging deze maand over de tweede coronagolf en de gevolgen hiervan voor de economie.



De vraag luidde: Het aantal oplopende coronagevallen:

zorgt voor nieuwe lockdowns en heeft dus een stevig negatief effect op de economie;

zorgt voor lockdowns 'light' en heeft een beperkt negatief effect op de economie;

zal, doordat het vaccin nabij is, een beperkt negatief economisch effect hebben en tijdelijk zijn;

zorgt er niet voor dat de economie opnieuw afglijdt. We hebben ermee te leren leven..

De experts zijn het zeer met elkaar eens: maar liefst tweederde kruiste het eerste antwoord aan. Zij verwachten dat de tweede golf en daaropvolgende lockdowns een flinke weerslag zullen hebben op de economie.

Hieronder staan de antwoorden schematisch weergegeven:



Aandelenkeuzes september

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht?

Dit kon beter, zo blijkt. Veel experts zetten hun kaarten vooral op Shell. De dalende olieprijs gooide echter roet in het eten, waardoor de koers met bijna 14% onderuit gleed. Ook de keuze voor Prosus bleek ongelukkig, gelet op de koersdaling van 6%. Galapagos daarentegen maakte de verwachtingen wèl waar.

Ook bij de floppers zat een misser. Adyen leek zich aan iedere vorm van zwaartekracht te onttrekken. Na een klein dipje begin september sloot het aandeel uiteindelijk opnieuw 11% hoger.

Bij de keuze voor ABN Amro in dit rijtje hadden de experts het wèl bij het rechte eind. De koers van het bankaandeel kelderde met 10%.

Toppers september

Rendement Floppers september Rendement Galapagos +6,4% ABN Amro -10,4% Royal Dutch Shell -13,6% Adyen +11,3% Prosus -6,1% Randstad +2,0% Ahold Delhaize +0,1% ASML +0,1%

Keuzes oktober

Dan de keuzes voor oktober. Shell en Adyen werden door de experts het meest genoemd, maar de meningen bleken sterk verdeeld. Sterker nog: het aantal optimisten en pessimisten hield elkaar precies in evenwicht, waardoor deze aandelen niet terecht zijn gekomen in de lijst met toppers of floppers.

Het fonds waar de experts het somberst over zijn is Unibail-Rodamco-Westfield. Dit vastgoedaandeel zal tot en met de daadwerkelijke aandelenemissie onder druk blijven staan, zo vrezen diverse beursspecialisten. Vorige maand viel Unibail net buiten het flopperlijstje, merkt Van Zeijl op. Dat is jammer, want in september daalde de beurskoers met bijna 20%.

Ook over ASML en Heineken zijn de verwachtingen laaggespannen.

Bij de toppers gaat Ahold Delhaize fier op kop. Dit aandeel had volgens Van Zeijl geen enkele tegenstem. Galapagos staat opnieuw op de topperlijst, net als Just Eat Takeaway.

Toppers oktober Saldo Floppers oktober Saldo Ahold Delhaize 5 Unibail-Rodamco-Westfield -4 Galapagos 2 Heineken -3 Just Eat Takeway 2 ASML -3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.