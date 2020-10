TA: Wall Street technisch spannend

quote: Lepre Chaun schreef op 2 oktober 2020 09:43:

En Hij geeft vanavond al weer een interview zie zijn tweets .

Donald J. Trump

@realDonaldTrump

·

9 u

Will be interviewed tonight by @seanhannity

at 9:00. Enjoy!@FoxNews

dat was 7 uur eerder gepost dan zijn tweet mbt de besmetting...Donald J. Trump@realDonaldTrump2hTonight,@FLOTUSand I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!