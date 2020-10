TA: Wall Street technisch spannend

Technisch verbetert Wall Street, nadat betere economische cijfers het chaotische verkiezingsdebat overschaduwen. Maar mogelijk gooit de coronabesmetting van Trump roet in het eten.

De coronabesmeting van de Amerikaanse president was tijdens het schrijven van dit blog nog niet bekend. Ik zal er met een update op reageren, mochten zich grote technische verschuivingen voordoen. Ik denk daarbij aan uitslagen van meer dan 2%. Via Twitter @RoyceTostrams zal ik dit bekend maken.

Wall Street heeft terughoudend gereageerd op het chaotisch verlopen verkiezingsdebat tussen president Trump en Biden.

De beter dan verwachte cijfers over de arbeidsmarkt in de VS vielen wel in goede aarde. Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP is gebleken dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in september harder is toegenomen dan aanvankelijke prognoses. De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de overheid vrijdag publiceert.

Minder krimp

Daarnaast is de krimp van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal minder groot dan eerder was gevreesd. Verder rekenen beleggers op extra stimuleringsmaatregelen om de economie van de VS door de crisis te helpen.

Positieve impuls

Deze recente ontwikkelingen geven de beursgraadmeters een positieve impuls. Ik heb hier eerder aangegeven dat de techsector lijkt te bodemen.

Koopjesjagers

Ook bij andere aandelen dan tech lijken koopjesjagers van de recente koersdalingen te willen profiteren. Technisch lijkt ook de rest van Wall Street te verbeteren, zij het nog licht. Vooral de aandelen die onlangs een nieuw all-time high hebben bereikt vallen op.

Eén ervan is farmaceutisch bedrijf Abbott Laboratories dat dit jaar beter heeft gepresteerd dan verwacht. Vooral de diagnostiekactiviteiten profiteerden van de corona-pandemie. Abbot hebben wij in augustus toegevoegd aan de defensieve Tostrams lange termijn portefeuille Wall Street.

Vandaag bespreek ik de S&P500 en Abbot Laboratories.

Wall Street verbetert iets

De S&P 500 verbetert op de korte termijn nu de correctieve fase naar boven wordt gebroken. Deze index laat afgezien hiervan bewegingen zien boven de steun van 3.210,17 punten (de bodem van 24 september).

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 3.588,92 punten (de top van 2 september) noodzakelijk. De steun moet wel stand weten te houden.







Abbott Laboratories valideert de stijgende trend

In de recente terugval heeft Abbott Laboratories een hogere bodem achtergelaten, boven de top van 20 april. Dit valideert de stijgende trend.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven. Deze biedt steun op $100,00 (bodem van 20 april).

Aangezien Abbot in uncharted territory beweegt, hebben we geen referentiepunten uit het verleden om de volgende weerstand te bepalen. Het koersdoel hebben we berekend rond $140,85.