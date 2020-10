Slotcall: Dag van uitschieters

De AEX (+0,5%) heeft een aardige dag achter de rug, maar lang niet iedereen zal vandaag rijker zijn geworden op de beurs. Met name de 'oude economie'-aandelen blijven weer ver achter.

De chippers ASML (+2,1%) en ASMI (+7,2%) knallen daarentegen omhoog. Laatstgenoemde profiteert van een koopadvies van Bank of America. De Amerikaanse zakenbank start met een koersdoel van €146. Door die enorme stijging van vandaag bedraagt de upside slechts 10%.

Het algemene sentiment is goed nu de geluiden over een nieuw Amerikaans coronasteunpakket steeds luider worden. Opvallend is dat de tegenvallende ISM-index de positieve stemming niet kan verpesten. Rond 16.00 uur was er weliswaar een dip, maar al snel herstelden de markten zich.

De inkoopmanagersindex over de Amerikaanse industrie kwam uit op 55,4 en dat is een tikje slechter dan verwacht. Ook de jobless claims (837.000) blijven onverminderd hoog. Maar goed, de beurs trekt zich er nauwelijks iets van aan.

Royal Dutch Shell nadert tientje

Vandaag is Royal Dutch Shell (-4,0%) slachtoffer van de imploderende olieprijs. De prijs van het zwarte goud zakt met maar liefst 5% en dat betekent slecht nieuws voor olieaandelen. Zelfs Total (-3,2%) sluit diep in het rood.

De onderstaande grafiek is angstaanjagend. Het momentum is er volledig uit en dan kijken beleggers vaak even de kat uit de boom. Sowieso wordt het de komende twee jaar spannend voor beleggers én werknemers.

Royal Dutch Shell staat voor de enorme opgave om van fossiele energie over te gaan op duurzame. Dit gaat gepaard met forse investeringen. Misschien is dit wel de grootste opdracht sinds de Tweede Wereldoorlog.

Met nu -3,5% (#AEX +0,2% nota bene) nadert #Shell nu rap maartbodem op €10,30. Volume loopt op, maar is nog niet zo hoog dat u mss al van - excuses, het is gewoon vloerjargon - #uitkotsmoment kan spreken pic.twitter.com/uUApYWVsfI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2020

Aegon

Binnen de AEX ligt Aegon (+4,4%) er goed bij. De verzekeraar profiteert van een adviesverhoging van JPMorgan Cazenove. Dat zet het aandeel op overweight, omdat de Amerikaanse zakenbank verwacht dat Aegon in de toekomst wordt opgesplitst.



Wat hen betreft kunnen de Britse en Oost-Europese activiteiten worden verkocht en mogen de Britse en Amerikaanse levensverzekeringentak worden gesplitst. In feite blijft dan nog alleen het Nederlandse deel over.

Volgens JPMorgan Cazenove is dit de manier voor Aegon om de winstgevendheid te verbeteren. Kijken we naar de prestaties van de afgelopen vier jaar dan wordt het tijd dat de verzekeraar een slag maakt, want ten opzichte van ASR en NN Group is Aegon gewoon het slechtste jongetje van de klas.

Rentes

De rentes gaan per saldo wat omlaag. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt twee basispunten naar -0,42%.