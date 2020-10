Galapagos weer lieveling, Unibail-Rodamco bij floppers

Het balletje valt niet altijd alleen maar op rood in het casino. Shell draait wel weer bij.



Shell is te divers (fossiel én green) en financieel nog te gezond om echt een zorgenkindje te zijn voor (lange termijn) beleggers. Hoe dichter we bij de nul komen, hoe groter het groeipotentieel voor de toekomst.



Met een dividendrendement van (nu) 5% is instappen een no-brainer. Je moet alleen een tijdelijk risico op verdere koersval voor lief nemen.