Galapagos weer lieveling, Unibail-Rodamco bij floppers

Waar beleggers vorige maand nog bijzonder goedgemutst waren, lijken nu de donkere wolken samen te pakken. De Bull Bear Indicator duikt onder de 50, wat een bearish sentiment betekent.

Dat blijkt uit de IEX Bull Bear Enquête voor oktober.

De helft pessimistisch

Eerst een blik op de economische ontwikkelingen: bijna de helft is nu pessimistisch of zeer pessimistisch. Dit was vorige maand nog 27,5%. Het percentage respondenten dat optimistisch of zeer optimistisch is, is gedaald van 45,7 naar 29,9%. Een vergelijkbaar beeld zien we bij de aandelenmarkten in het algemeen.

Kijken we naar de verwachtingen, dan zien we dat voor de komende maand maar liefst 44,6% een daling van de AEX (van 2% of meer) verwacht. Dit was 23,7% begin september. 31,7% denkt dat de AEX gaat stijgen, tegenover 40,4% vorige maand.

Langere termijn minder somber

De langere termijn ziet er wat minder somber uit: nog steeds verwacht 42,4% een stijging van de AEX (van 3% of meer) in de komende zes maanden. Dat was vorige maand 51%.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, duikt weer onder de 50. We gaan van 52 vorige maand naar 48,1 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor oktober is als volgt (tussen haakjes de score voor september):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 7,2% (was 7,8%)

Optimistisch: 22,7% (was 37,9%)

Neutraal: 20,5% (was 26,8%)

Pessimistisch: 30,9% (was 20,2%)

Zeer pessimistisch: 18,7% (was 7,3%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 6,5% (was 6,6%)

Optimistisch: 23,4% (was 37,6%)

Neutraal: 25,2% (was 31,6%)

Pessimistisch: 31,3% (was 19,7%)

Zeer pessimistisch: 13,7% (was 4,5%)

AEX komende maand

Omhoog: 31,7% (was 40,4%)

Neutraal: 23,7% (was 35,9%)

Omlaag: 44,6% (was 23,7%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 42,4% (was 51%)

Neutraal: 22,7% (was 23%)

Omlaag: 34,9% (was 26%)

Aandelenkeuzes oktober

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Galapagos behoort weer tot de lievelingen, na vorige maand bij de floppers gestaan te hebben. Ahold Delhaize vinden we op 2 en Just Eat Takeaway komt 'nieuw' binnen op de derde plaats. Shell zakt weg naar nummer 4.

Bij de aandelen die we volgens de respondenten moeten mijden staat Unibail-Rodamco duidelijk bovenaan. Ook Randstad staat al maanden in het rechterrijtje. ING verschuift van de toppers naar de floppers, en daar vinden we ook Heineken nog.