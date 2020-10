Over mooie verhalen en saaie sommen

Ach, u weet het ook wel. Toch? Anders hebt u onder de lunch iets om op te kauwen. Ooit was ik ook dom, jong, onschuldig én greedy. Ik heb handelen, beleggen en de beurs niet van huis mee gekregen. Tijdens middelbare school en studie vielen die termen ook nooit. Tenminste, ik kan me niets herinneren.

Ik weet niet meer wanneer, maar zoveel jaar geleden maakte ik het onderstaande plaatje voor het eerst. En ineens snapte ik het. Het gaat niet om prijs, maar om waarde die yieldt:

Onze eigen #AEX laat dat ook prachtig zien. Verschil tussen 2 lijntjes is dividend (door jaren heen grofweg 2-4% pj), ofwel wat bedrijven voor u hebben verdiend. Dit is beleggen en de rest is beurs bullshit bingo (maar wat o zo leuk en heerlijk is) #waarvanakte pic.twitter.com/Qu0tZ83uEv — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2020

Het is eigenlijk simpel, de onderliggende waarde moet voor u werken, geld verdienen of u vergoeden. Dat is de truc van beleggen en vermogen opbouwen, of in ieder geval in stand houden. Zo niet, dan is het pure prijsactie en wat de gek er voor geeft. Of erger. Bloomberg's geniale Joe Weisenthal zegt het gewoon:

Cryptocurrency solves nothing outside of censorship resistance



Crypto people's understanding of monetary policy is horrendous.



The most important aspect is the price, not the technology.



It's unethical to promote online gambling as having a broader societal mission. https://t.co/pGXFoO24vJ — Joe Weisenthal (@TheStalwart) September 30, 2020

Van bijvoorbeeld commodity- en bitcoin beleggers (ik vind het traders, speculanten of gokkers omdat er geen yield is) krijgt u nooit sommen. Logisch, die zijn er ook niet. U krijgt alleen maar preken over Fed, ECB en fiat geld. Van dominees is nog nooit iemand rijk geworden. Van kooplui en ambachtslieden wel.

Dat is wel precies wat zulke assets sexy maakt voor vooral leken, want het is lekker om op monetaire autoriteiten te sakkeren. Oh, wat zijn ze dom en wat bent u slim. Dat echt beleggen alleen maar rekenwerk, rekenwerk en rekenwerk is dat u niet à la minute begrijpt, maakt de keuze alleen maar gemakkelijk.

De verkeerde keuze welteverstaan doorgaans en dat zien we ieder jaar weer. Idiote (hoofdsom) risico's nemen en buitensporige kosten betalen voor net een beetje meer beloofd, maar weer eens niet gerealiseerd rendement.

Beleg nooit in iets waarvoor wordt geadverteerd, is mijn eigen motto. Daarmee doe ik integere producten tekort, maar marketingkosten gaan sowieso al van uw rendement afhttps://t.co/iJsF7v79wM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2020

Zelf heb ik dit alles door schande en schade geleerd (veel geld verbrand) en ik weet dat snel rijk worden er niet bij is (voor mij). In mijn sommen neem ik de statistische 7% per jaar op aandelen, waar ik netto nog de helft van af haal: inflatie, kosten, taxes en ter afronding een better safe than sorry premie.

Ik wist het, ik wist het. Dit tweette ik vanochtend en kijk in de draadjes: anoniemen met brallende rendementen. Over risico hoort u ze niet. Dan weet ik het wel.

Zelf beleg ik iedere maand vast bedrag in wereldindex fonds (zowel bij broker als lijfrenteboer) en koop ik #AEX en #AMX tracker. Waar hangt u uit? Hier jaarscores in eigen valuta en hou het maar voor u als u uitsluitend in #Nasdaq100 belegt pic.twitter.com/mzamixogmk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 1, 2020

Nog één ding, het plaatje boven dit stuk. Ik mompel nu iets over 100% hoofdsomrisico en gegarandeerd 0% bruto rendement en geloof dat ik het verder niet hoef te weten. Weer iemand zinloos geruïneerd. Het went nooit.