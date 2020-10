BeursVandaag: Geanimeerd

Laatste kwartaal 2020 begint vandaag...

... en waar bent u zoal belegd? Ik zit zelf in AEX, AMX en wereldindex. Hier een greep uit wat er dit jaar zoal te doen is op deze planeet in eigen valuta. De Nasdaq (100) dus. Met afstand. Onderaan de MSCI World, All Country en Emerging Markets Index en de BRIC-landen in ook die volgorde.



Dat is snel, een dag na de cijfers vervangt Kiadis een oude obligatie met een ouderwetsche 9% converteerbare obligatie, ofwel convertible.



SBM Offshore meldt heel goede gesprekken met ExxonMobil. Die hardcore olie-Texanen trekken zich ook nergens wat van aan en boren gewoon door, lijkt het wel.



Nog meer, ICT:



Eerste van de maand en dan komt de hele wereld met inkoopmanagersindices. Let vooral op Europa, want de eerste schattingen vorige week van Duitsland en Frankrijk waren maar zo-zo en Ierland en Polen starten vandaag niet goed, zoals u ziet. India komt wel op stoom. Japan kwakkelt. Wij zijn om 09:00 uur.



Ik heb zo gauw het exacte cijfer niet bij de hand, maar oktober is statistisch de slechtste beursmaand van het jaar met een duidelijke min. Het begin dit jaar is in ieder geval hoopvol. Alles staat hoger, behalve de dollar. China is dicht en Japan deed maar half mee vandaag, want technische storing.



Het is ook nog rustig bij de vastrentende buren. Hoewel, twee Amerikaanse basispunten waren ooit echt sensatie. Tijden veranderen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en 2020 is het jaar van de SPAC aan het worden.

08:07 Japanse beurs hele dag plat door storing

08:04 Dutch Star Companies Two werft investeerders voor beursgang

07:34 Aandeelhouders Vivoryon akkoord met 'verhuizing' naar Nederland

07:31 Kiadis plaatst 5 miljoen aan converteerbare obligaties bij Kreos

07:11 FNV: akkoord cabinepersoneel en KLM over tijdelijk loonoffer

06:47 Hele dag geen handel op beurs Tokio door netwerkproblemen

30 sep Wall Street sluit hoger door hoop op extra crisissteun

30 sep Google lanceert nieuwe speaker en Chromecast

30 sep Big-databedrijf Palantir 17 miljard dollar waard bij beursdebuut

30 sep Bayer kondigt verdere besparingen aan door crisis

30 sep Hoop op crisissteun stuwt Wall Street

30 sep 'Beurs voor verhandelen waterstof kan markt aanjagen'

30 sep Brussel onder voorwaarden akkoord met megadeal betaalbedrijven

30 sep Nieuwe commissarissen Avantium krijgen fiat aandeelhouders

30 sep Kleiner verlies voor Bever Holding

30 sep Lavide stapsgewijs op weg naar reverse takeover

30 sep DSM winnaar AEX, Shell levert in na bekendmaking ingreep

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar €16 van €14 - Citigroup

DSM: naar €153 van €125 - Barclays

DSM: naar €138 van €120 - Credit Suisse

DSM: naar €160 van €140 - Deutsche Bank

De agenda met behalve PMI's ook nog jobless claims:

09:15 Spanje manufacturing PMI sep

09:45 Italië manufacturing PMI sep 53,5

09:50 Frankrijk manufacturing PMI sep 49,0

09:55 Duitsland manufacturing PMI sep

10:00 EU manufacturing PMI sep 53,7

11:00 EU werkloosheidspercentage aug 8,1%

12:00 Eurotop

14:30 VS wekelijkse jobless claims 850K

14:30 VS persoonlijke uitgaven aug +0,7% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index sep 56,0

En dan nog even dit

Ze zijn er nog niet uit:

U.S.'s Mnuchin offers $1.6 trillion in stimulus - Bloomberg News https://t.co/1EYSygOAa3 pic.twitter.com/1lFo0VrDLG — Reuters (@Reuters) October 1, 2020

Scheelt weer:

U.S. Senate passes bill to fund government through December 11 and avert shutdown https://t.co/xnxEKbQrpP pic.twitter.com/fR2opxdInK — Reuters (@Reuters) October 1, 2020

Technisch akkefietje heet het:

Tokyo Stock Exchange says to halt share trading all day on Thursday https://t.co/XPnT9L0ZV2 pic.twitter.com/5kzQQzeS0N — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2020

+31,0% en nabeurs +3,8%:

Palantir shares opened at $10 today in the company’s debut on the @NYSE. “It’s a really good time for us and I’m very, very grateful,” CEO Alex Karp says on the company going public after 17 years. https://t.co/AKIcu0XyU8 pic.twitter.com/DcVuBgKkKn — CNBC (@CNBC) October 1, 2020

Zeg maar of het verstandig is (ook hier), ik denk altijd better safe than sorry:

U.S. Fed to extend curbs on big bank buy backs, dividends through end of year https://t.co/vMfW2l8cEl pic.twitter.com/Wg3OVwAeGL — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2020

Wie heeft dit goed gegokt?

WATCH: Caesars to buy William Hill for $3.7 billion as it aims to expand in the fast-growing U.S. sports-betting market https://t.co/PEe7whxbSL pic.twitter.com/bvNf48eyK8 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2020

Hij is 90 en nog immer cool:

Scorsese, Eastwood say U.S. movie theaters may not survive pandemic https://t.co/d6xYLq89Rn pic.twitter.com/LjdzxvWtiX — Reuters Business (@ReutersBiz) October 1, 2020

Gelukkig is er nog humor:

