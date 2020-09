Slotcall: Amerikaanse meevallers

De AEX (-0,2%) deed vanmiddag zijn best om het chagrijn van vanochtend weg te poetsen, maar in de nabeursveiling sluiten we alsnog in het rood.

Dat de stemming niet heel positief is, valt te begrijpen. We moeten namelijk nog bijkomen van het slechtste Presidentiële debat uit de Amerikaanse geschiedenis. Een meevallend ADP-banenrapport en een goed cijfer over de Amerikaanse woningmark kunnen hier geen verandering in brengen.

Toch is het positief dat er volgens de loonstrookjesverwerker in september 749.000 arbeidsplaatsen bij zijn gekomen. De markt rekende op 650.000. Nog indrukwekkender is het cijfer over de woningmarkt.

Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg in augustus met 8,8% en dat is significant beter dan de consensus van 3,2%. Het zijn signalen dat de Amerikaanse economie bezig is krachtig te herstellen.

Wat het sentiment ook goed doet, zijn de positieve signalen uit Washington over een potentieel nieuw steunpakket. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, onderhandelt hierover met de Amerikaanse Minister van Financiën Steve Mnuchin. Er gaan geruchten dat beide partijen nader tot elkaar komen.

Royal Dutch Shell

Daar waar de brede markt in de loop van de dag herstelde, dook de koers van Royal Dutch Shell (-1,3%) juist in het rood. Het olieconcern presenteerde vanochtend een reorganisatieplan. Zo'n 10% van het aantal werknemers moet het veld ruimen.

Dit moet zo'n $2 a $2,5 miljard aan besparingen opleveren. De IEX-Beleggersdesk verwacht dat Koninklijke Olie nog niet klaar is met reorganiseren en rekent op een nieuwe saneringsronde. Verder werd nog eens een extra afboeking van zo'n $1 tot $1,5 miljard bekend gemaakt.

Dit is uiteraard een hoog bedrag, maar valt in het niet bij een eerdere afboeking van $16,8 miljard. Al met al is het persbericht redelijk volgens verwachting. Misschien dat daarom de koersreactie wat tegenvalt.

BAM

Bij BAM (+3,0%) zullen ze denken: "wat Shell kan, kunnen wij ook". De bouwer wil €100 miljoen op jaarbasis besparen. Ook nu is het personeel de klos. De argumentatie van het management van BAM voor deze ontslagronde is echter twijfelachtig.

De bouwer zegt dat het een gevolg is van de coronacrisis en het selectieve aannemingsbeleid. Collega Nico zegt terecht dat niet het selectieve selectiebeleid de oorzaak is voor deze bezuiniging, maar het ruimhartige aannemingsbeleid van vroeger.

Als ik zeg "zeesluis", dan weet u genoeg. Ook de aangenomen projecten in Duitsland waren dramatisch. Al deze rampprojecten hebben er bijna toe geleid dat het aandeel een pennystock is.