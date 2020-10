Batterijenmarkt: Tesla gooit knuppel in hoenderhok

Qua grondstoffen geeft Elon Musk drie dingen over Lithium aan denk ik:

- er is voldoende aanwezig op deze planeet

- hij wil het anders produceren

- hij wil het dichterbij produceren, dus Australie -> China -> US.



En dichterbij is relatief denk ik, want met de plannen voor groei, zullen er op veel meer locaties batterijfabrieken gebouwd worden denk ik.



Over nikkel maakt hij zich juist zorgen qua beschikbaarheid.