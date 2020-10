Hollandse Aandelenavond: Nico Bakker

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

Het is al even geleden dat de vorige editie plaatsvond, maar na anderhalf jaar wachten is het gelukkig weer zover. Voor dinsdagavond 6 oktober staat de Hollandse Aandelenavond geagendeerd.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op dit wel heel bijzondere beursjaar en hun tips van vorig jaar. In deze aflevering: technisch analist Nico Bakker, als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

Hollandse Aandelenavond 2020

Ook dit jaar ben ik van de partij op de Hollandse Aandelenavond om de technische analyse te vertegenwoordigen. En laten we eerlijk zijn, de TA heeft de actieve belegger toch keurig door de woelige en turbulente wateren geleid in de afgelopen maanden. De charts geven immers prima weer wat de verwachte koersroutes zijn, inclusief cruciale routepaaltjes zoals mijn Dashboard Beleggen-methodiek deze aanreikt. Maar daarover veel meer op de Hollandse Aandelenavond op 6 oktober.

Maandgrafieken

Normaal gesproken vaar ik op weekgrafieken. Voor de Hollandse Aandelenavond echter oriënteer ik mij op de iets langere termijn, waarvoor ik de maandgrafieken bekijk om daarmee een langere houdbaarheidsdatum van de tips te bewerkstelligen.

Dat kan dus betekenen dat je tussentijds, op de wat kortere termijn, best wat tegengas kan krijgen, dat hebben we gemerkt in de afgelopen maanden, maar daar moet je dan even doorheen wandelen. Hoe is het wat dat betreft gegaan met de tips die ik vorig jaar heb gepresenteerd?

Galapagos

Als commentaar heb ik destijds - mei vorig jaar - gemeld dat er sprake was van een dijk van een uptrend met de bulls aan de leiding tot mogelijk de €120/130-zone. Een echte koopkans heb ik het genoemd.

Op de actuele maandchart zien we dat de koers is doorgeschoten naar maar liefst €200, waarna een stevige correctie volgde tot aan de SMA-lijn. Tegen €200 de winsten veiliggesteld, mede gevoed door de swingteller en RSI was destijds de gewenste strategie.

Nu lijkt er bodemvorming plaats te vinden op de SMA rond €100, de ideale plek om de trend te vervolgen. Let ook op de RSI die aanstuurt op bodemvorming. Dus eigenlijk gewoon weer een koopkans.

AMG

In mei vorig jaar zag het ernaar uit dat de SMA-lijn rond €23,00 de stevige correctie zou afronden om daarna de uptrend te vervolgen. De beren sloegen echter toe, waardoor de koopconditie onder €22,00 kwam te vervallen. Zo zie je maar weer dat je ook op de maandkaart altijd alert moet blijven en moet checken of de setup nog valide is. De vrije coronaval tot €11,70 blijft je dan bespaard.

Momenteel is de Down-status valide, dus de beren zetten druk op de ketel tot mogelijk de €11,70-steunstreep. Voor langetermijn-trendbeleggers is er thans geen eer te behalen op dit speelveld.

TKH

"Hier is steun op gemiddeldelijn en een indicatie voor bodemvorming. De langetermijn-uptrend kan weer nieuw leven worden ingeblazen, door naar €55 moet mogelijk zijn", zo luidde destijds mijn commentaar. En zie, we hebben ruim €53 op de borden gezien, waarna er opnieuw werd gecorrigeerd. Een prima ritje voor actieve beleggers.

Ook op deze chart zien we de coronamaand met zijn enorme zwarte candle, rap opgevolgd door witte rebound candles met nu weer de beren aan zet. Formeel gaat een dalende trendfase van start, dus als er nog langetermijn-koopposities uitstaan, is dit wellicht de laatste gelegenheid om de schade te beperken.

Aperam

Dit fonds heb ik vorig jaar mei als shortkandidaat getipt omdat er sprake was van een dalende trendfase. Welnu, daar is nog geen wijziging in gekomen, de beren blijven de regie voeren. Al moet ik wel constateren dat de trendmatigheid tegenvalt: er wordt niet overtuigend richting gekozen. De turbulentie zwelt daarbij wel aan, dus het is een lastig speelveld. Twee handen aan het stuur dan maar.



